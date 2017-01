Rishøj henter tidligere Superligaspiller

- Da Rishøj sagde ja til at lege med mig, besluttede vi at lave et netværk ved siden af fodboldklubben, som skal hedde Køge Nord EC (Køge Nord Erhvervs Centrum, red.) Men for at være ærlig, så ved jeg ikke meget om erhvervsnetværk, så vi har indgået et samarbejde med virksomheden Commercial Upside, som skal stå for den del.