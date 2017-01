Annabelle Ladik har ikke været mange år om at gå fra »hyggesvømmer« til den absolutte elite. Foto: Anders Ole Olsen

Ringsted-svømmer blev god på rekordtid

Sport - 26. januar 2017

Svømning: Man plejer ofte at sige, at for at slå igennem som svømmer på topplan, skal man gerne være startet med sporten inden man er fyldt 10 år. Ja, mange topsvømmere har ofte startet helt tilbage i 5-6-års-alderen.

Sådan er det ikke med Annabelle Ladik, som i de seneste år har svømmet i Ringsted Svømmeklub.

- Jeg begyndte først at svømme som 13-14-årig, da jeg var et år i USA. Så har jeg faktisk også holdt et års pause igen efter jeg kom hjem, men de sidste tre år har den så fået fuld gas, siger den i dag 19-årige Annabelle med et grin.

På den ganske korte tid som elitesvømmer har hun formået at overhale en lang række jævnaldrende, men også langt mere rutinerede svømmere inden om.

- Jeg kom i finalen ved DM i sommer i 100 meter fri. Det var min første finale overhovedet som seniorsvømmer. Det var en ret fed milepæl for mig at tage. Der er stadig plads til masser af forbedring - men jeg er da ret glad for min udvikling indtil videre, siger Ladik, som kalder sig selv for en »100% crawlsvømmer«.

Spørgsmål: Du må have et ret betragteligt naurtalent, siden du på så få år - og så sent - kan gå fra ingenting til elitesvømmer?

-Hmm, måske. For mig handler det meget om to ting: For det første har sporten fanget mig helt vildt og voldsomt. Og for det andet handler det meget om attitude og tilgang. Jeg er villig til at vie mit liv til sporten lige nu, og det kommer man langt med, siger Annabelle.

Modsat nærmest »alle andre« elitesvømmere herhjemme har hun ikke gået på én af de klassiske 4-års, Team Danmark-linjer i gymnasiet. Hun var nemlig, dengang hun startede i gymnasiet, slet ikke god nok endnu til at komme i betragtning til sådan en plads.

Spørgsmål: Så du har taget den almindelige 3-års gymnasieuddannelse på normeret tid, samtidig med en 20-25 timers svømning om ugen?

- Hehe, ja, svarer hun kort og godt - med et genert smil.