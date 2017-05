Flemming Larsen ryger ud af Ringsted om tre kampe. Foto: Anders Kamper

Ringsted fyrer Flemming Larsen

Sport DB - 25. maj 2017 kl. 22:19 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kontrakten gælder frem til årsskiftet, men kamprekordholder Flemming Larsen bliver viftet ud af Ringsted IF som cheftræner for førsteholdet i sjællandsserien, når sæsonen slutter om tre kampe med en udekamp i Haslev den 10. juni.

Tre dage senere præsenterer klubben sit nye trænerteam.

- Det er et enigt seniorudvalg, der har fået en enig bestyrelses opbakning til, at samarbejdet med Flemming skal stoppe.

- Det er ikke, fordi vi ikke værdsætter det arbejde Flemming har gjort og gør, og vi respekterer Flemming som en dygtig træner. Men vi synes, at der trænger til nyt blod. Nogle spillere er kommet til os og har ønsket det - mange af spillerne på holdet har jo haft ham siden U/17, og de er som os jo bare mennesker og er løbet træt i »det samme og det samme«.

Siger klubbens formand, Lars Heine Pedersen, og begrunder det utidige stop/fyringen/fritstillingen med, at den kommende trænerduo har ønsket at overtage holdet med en blank tabel foran sig.

For Flemming Larsen, der afløste Sten Ziegler for tre år siden, er det noget af en bombe, der sprang, da han i tirsdags blev indkaldt til møde og fik overbragt beslutningen, som spillerne fik efter træningen i går.

- Her fik jeg blandt andet som begrundelse, at bestyrelsen havde vedtaget, at fra U11 og op skulle der ikke være forældretrænere, og ja - min ene søn er jo fast mand på holdet. Men hallo, det er altså seniorfodbold, vi snakker om, og jeg er altså professionel nok til ikke at favorisere.

Siger Flemming Larsen ret indigneret, og forstår heller ikke klubbens timing:

- Jeg vidste egentlig godt, at de nok ikke ville forlænge kontrakten, når den udløber til nytår. Men jeg synes, at de har tyet til den nemme løsning. Jeg kunne i hvert fald godt have brugt et møde, hvor sportschefen havde fortalt mig, hvad der var galt, så vi eventuelt kunne rette det ind.

- Men siden vi startede op den 28. januar har der ikke været ét eneste møde, selv om jeg har efterspurgt det. Der er ikke nogle af spillerne, der har sagt noget til mig om deres utilfredshed.

- Og ja, så synes jeg, at tidspunktet er lidt underligt. Jeg skal nu stå sætte spillere, som ikke vil have mig, op til de sidste tre kampe, hvor vi i teorien kan nå at vippe Odsherred fra andenpladsen. Det kræver tre sejre til os og tre nederlag til dem, men jeg giver ikke op. Jeg kæmper til det sidste, siger FLemming Larsen.