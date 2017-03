Michael Riis ser frem til mødet med Team Sydhavsøerne i Ringsted. Foto: Anders Kamper

Riis: - TMS er en anden verden

Sport DB - 07. marts 2017 kl. 16:57 Af Anders Kamper

Michael Riis er ikke i tvivl: At spille i TMS Ringsted i forhold til Team Sydhavsøerne er en helt anden verden. Dertil kommer, mener han, at man slås mere for trøjen i TMS. Onsdag aften mødes de to hold i Ringsted, hvor Michael Riis - og også Magnus Andersen - altså for første gang skal møde TSØ siden bruddet med TSØ ved jule- og nytårstid.

- I Sydhavsøerne er det en blandt landhandel med lidt ældre spillere, der ikke er så sulte som TMS Ringsteds spillere, og det er min klare opfattelse, at der er en anden vildskab i TMS, når man tager den grønne trøje på end der er, når man tager trøjen på i Maribo. I TMS kæmper man virkelig for trøjen, siger Michael Riis, der efter skiftet lige skulle vænne sig til at træne hårdere i TMS under Christian Dalmose.

- Der er stor forskel på intensiteten, og det er en helt anden verden i Ringsted. Der bliver trænet langt bedre her - og hårdere, og det er jo velkendt, at man spiller kampe, som man træner. I starten var det hårdt både for Magnus (Andersen, red.) og jeg, for vi skulle lige vænne os til det, men nu går det meget bedre.

Riis fortsætter:

- I Sydhavsøerne var der tit kun fem-seks spillere, der trænede, hvor man i TMS altid er over 10, så man belastes ikke så hårdt, selv om man træner hårdere, siger Riis, der har fået en del spilletid og er glad for det. Han sætter de aftryk, han altid gør i en kamp.

- Det er gået forholdsvis nemt, og jeg kom ind på et solidt hold, der havde vundet mange kampe. Det er gode spillere, og der er substans i tingene, og det er ikke kun individuelle præstationer, der afgør kampene, og så er det nemmere at falde ind. Min direkte konkurrent, Lasse (Sinding, red.) er jo ikke i verdens bedste form, så han skal have luft engang i mellem, og der kommer jeg så til, og så spiller jeg også playmaker og roterer med Stryger og Lasse. Det har været fint, og netop at vi roterer gør, at vi kan holde niveauet, hvor Sydhavsøerne spiller meget med de samme spillere hele tiden. Det er gode spillere, som vi skal have respekt for, og de har altså slået Nordsjælland og andre på udebane, siger Michael Riis.

- Vi skal presse dem og være smartere, og jeg er rimelig fortrøstningsfuld i forhold til kampen. Vi er på hjemmebane, og vi må ikke skyde Nicolaj Frejlev varm, for kommer han rigtig i gang, bliver det meget svært, siger Michael Riis.