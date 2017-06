Det billede er ikke fra Vindinge Rideklub. Arkivfoto Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Rideformand revser tilskuere

Sport DB - 25. juni 2017 kl. 13:43 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Hvad er der blevet af de grundlæggende dyder? Hvor er respekten for ryttere, dommere, officials og de frivillige? Hvad er der galt med at opføre sig ordentligt? Har det altid været sådan, eller hvornår hoppede kæden af?«

Sådan spørger formanden for Vindinge Rideklub, Henrik Flintegaard Ehlert, letterere retotisk efter et stævne i klubben sidste weekend.

Her kneb det åbenbart så meget med den gode opførsel, at formanden bagefter satte sig til tasterne og formulerede et indlæg på klubbens facebook-side.

Her er tekstens fulde ordlyd:

»Vi har netop haft en dejlig stævneweekend i strålende vejr, med mange deltagere og et stort publikum.

Men desværre var der skår i glæden...

Da jeg kom hjem i går aftes var jeg vred - så vred at jeg besluttede mig at sove på det. I dag er jeg ikke mindre vred, men nok bedre i stand til at udtrykke mine holdninger.

Jeg har været involveret i en del forskellige sportsgrene, foreninger m.v. i mit liv, men jeg har aldrig oplevet noget der kommer tæt på de situationer man kan opleve til et ridestævne. Naturligvis skal der være gejst og stolthed hos de udøverende, og naturligvis er rimeligt at blive ærgerlig hvis tingene ikke går som håbet.

Men i kampens hede, så er der mange der glemmer at det her bare en fritidsinteresse... en livsstil for nogen? Ja... men stadigvæk er det bare »for sjov« - og det SKAL være sjovt... det er ikke en kamp på liv og død...

Hvad er der blevet af de grundlæggende dyder? Hvor er respekten for ryttere, dommere, officials og de frivillige? Hvad er der galt med at opføre sig ordentligt? Har det altid været sådan, eller hvornår hoppede kæden af?

Bliver lige lidt direkte i det næste afsnit her:

- Hvorfor skal du højlydt kritisere rytteren der netop er på banen? Hvis du rent faktisk har noget konstruktiv kritik, så vil jeg minde dig om at rytteren ikke kan høre dig, men sandsynligvis gerne vil have et venligt råd eller to efterfølgende.

Hvem der derimod kan høre dig, er rytterens familie og venner blandt publikum. Det er dem der kan høre hvordan du sviner deres datter, søn, veninde, kæreste til, mens du også lige forklarer hvordan dig og »musse« stort set var klar til OL, og du aldrig selv har redet så håbløst som det du nu er vidne til.

Husk på at du umuligt kan vide hvad der går forud for det du ser. Personligt vil jeg til enhver tid hellere se en rytter klare sig dårligere i en højere klasse, end en der ikke tør bevæge sig væk fra de lave klasser - Det vidner om mod, og er meget vigtigere end en sløjfe og en pose hesteguf.

- Eller dig som højrøstet har behov for at fortælle alle, at dommeren stævne efter stævne bortdømmer lige præcis dig og din hest... Hvis det er sådan du føler, så er jeg sikker på der findes en klageinstans i rideforbundet.

- Og ikke mindst dig som stormer ind på sekretariatet for at få regnet dit resultat efter eller på anden vis skaber postyr... har du lige glemt at det er frivillige der har valgt at bruge en weekend for at du kan komme til stævne? Uanset hvad der er sket ude på banen, så er det med sikkerhed ikke deres skyld - så tal pænt.

Det helt store problem her er ikke en såret rytter eller en fornærmet dommer, det er meget værre!

Til stævnerne har vi typisk en stor flok børn og unge ryttere rendende rundt i deres allermest påvirkelige alder, og hvis de oplever det her som normalen, kan vi så forvente at de vil opføre sig anderledes i fremtiden?

Det er min pligt som formand for klubben at beskytte den kommende generation, og det vil jeg gå meget langt for at gøre. Det er langt vigtigere end antallet af startende til stævner eller medlemmer i klubben.

Derfor trækker vi nu en streg i sandet...

Fremover henstiller vi ikke blot til ordentligt opførsel, det bliver et ufravigeligt krav!

Vi vil være til stede blandt publikum til vores stævner, og oplever vi folk der ikke kan finde ud af tale og opføre sig pænt, så vil de i klare vendinger blive gjort opmærksom på at indstille adfærden. Gentager det sig, så implementere jeg samme opdragelsesmetode som jeg har forsøgt anvendt på en uopdragen kat: en vandforstøver...

Og i sidste ende vil de blive bedt om at forlade stævnepladsen.

Henrik

Formand for Vindinge Rideklub

PS. Det her handler ikke om nogle specifikke episoder eller personer - der var mange om buddet i weekend. Det handler faktisk heller ikke om hvem der har mest ret - det handler om at opføre sig ordenligt