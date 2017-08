Randers henter »Eske« i Køge Nord FC

»Skiftet er sket efter en god dialog og et godt samarbejde med hans nuværende klub Køge Nord FC, som har været rigtig glade for Eskesen og har udvist stor forståelse for hans ønsker for at prøve sig af i Randers FC,« lyder det på Randers FCs hjemmeside.

- Vi har i et stykke tid kigget efter en tilføjelse til trænerteamet med lige netop de kompetencer, som Morten Eskesen besidder. Han er først og fremmest fodboldfagligt dygtig, men har også nogle kvaliteter uden for banen, som vi kan få rigtig meget glæde af. Vi håber på, at han kan bidrage til at få vendt den negative stime vi er inde i, så vi forhåbentlig kan få nogle flere point på kontoen, siger Michael Gravgaard, direktør i Randers FC.

Morten Eskesen siger:

- Jeg tror virkelig på projektet i Randers FC. Min oplevelse er, at klubben er et sted nu, hvor det er mulighed for en masse fremgang. Det håber jeg, at jeg kan være med til at bidrage til. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang og ned på træningsbanen og bidrage med mine kompetencer. Udover det fodboldfaglige, så er en af mine spidskompetencer at udvikle menneskers mentalitet. Jeg skal arbejde med at sørge for, at den enkelte spiller og hele gruppen rent mentalt er klar oppe i hovedet. Når de også er det, så er jeg nemlig sikker på, at vi nok skal begynde at vinde fodboldkampe.