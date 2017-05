Flemming Larsen er færdig som 1.holdstræner i Ringsted, men når måske nu en anden rolle i klubben. Foto: Jeppe Lodberg

RIF-formand beklager - vil nu beholde træner

Sport DB - 31. maj 2017 Af Anders Kamper

Få dage efter den offentlige polemik her i DAGBLADET om årsagen til, at træner Flemming Larsen er fyret et halvt år før kontraktudløb, beklager Ringsted IF Fodbolds formand, Lars Heine Pedersen, nu forløbet og nogle af de sagte ord.

Det gør han på RIFs hjemmeside, hvor den eksakte ordlyd er:

»Formand Lars Heine beklager måden og tidspunktet på, da man valgte, at offentliggøre ophørelse af samarbejdet med Flemming Larsen.

Normalt vil man vente med at offentliggøre det til efter sidste kamp er spillet i sæsonen, men vi valgte at gøre det nu for at give Flemming muligheden for at skrive kontrakt med en ny klub inden det evt. var for sent.

Lars Heine beklager også alt det som der sagt og fortalt, hvor det ene ord tog det andet og som gjorde det hele blev en uskøn affære.

Uanset hvad der er sagt og skrevet på diverse medier, er grunden, at vi ønsker frisk blod fra sæsonstart 2017/2018 og da de træneremner vi har talt med ønsker at starte ved sæsonstart er det naturligt at stoppe nu - 6 måneder før Flemmings kontakt udløber.

Efter at have talt med Flemming, har Flemming oplyst mig, at han fortsat ønsker en rolle i klubben, som jeg ser meget positivt på, og jeg vil inden for den næste 2 uger tage et møde med Flemming for at se mulighederne.

Lars Heine

Formand«.

Med ønsket om at beholde Flemming Larsen i klubben i en anden rolle er formanden ude i en kovending, da han i sidste uge mente, at det ikke var godt for de nye trænere, at den tidligere gik rundt i klubben og angiveligt kunne sprede dårlig stemning. Nu tyder det altså på, at Flemming Larsen tilknyttes i en eller anden rolle.

Apropos roller, så har RIF netop ansat Kim Wikborg som talentchef. Han kommer med erfaring fra Allerød, men bor nu Ringsted.

En detalje i den sammenhæng er, at det angiveligt var Flemming Larsen selv, der for nogle måneder siden fik Wikborg ind i RIF. Nu får han en nøglerolle i klubben, mens Larsens egen fremtid samme sted er uvis.

»Kim har stor erfaring med at træne både ungdom og senior spillere på forskellige niveauer. Kims opgave er at medvirke, så vi får rettet endnu mere fokus på den enkelte spiller i årgangene fra U11 til U21.

Kim Wikborg skal desuden være »sparringspartner for trænerne U11 til U15 og endvidere være en støtte til at implementere den blå tråd«, som det lyder på klubbens hjemmeside. Han skal også stå i spidsen for et nyoprettet U21-hold.