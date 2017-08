Luka Dumic(19) takker Lucas Pedersen for at behandle hans stikning efter alle kunstens regler og til 2-1, der blev Greves sejrscifre. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Premieresejr til Greve

Matchvinder blev Lucas Pedersen, der med en halv time tilbage at spille tordnede en fornem frispilning fra Luka Dumic op under overliggeren fra spids vinkel. Og man of the match for Greve blev målmand Nicky Jensen, der et lille kvarter senere gentog en sprællemandsredning af den anden verden, som han også leverede før pausen.