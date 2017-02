Per Rud fylder 50 år i dag, tirsdag. Foto: HB KOGE

Portræt: Per Rud fylder 50 år

Sport DB - 21. februar 2017 kl. 11:02 Af Anders Kamper

Han er ikke meget over 170 centimeter høj, men alligevel er det en stor mand, der i morgen runder de 50 år.

HB Køges adm. direktør, Per Rud, rager nemlig op og fylder, hvor han kommer frem. Han er ikke til små skridt på stedet, men vil fremad, fremad, fremad med det, der optager ham og driver ham.

Det, der først og fremmest optager Per Rud, er fodbold, og det der driver ham, er udvikling. Begge dele står han i nu i spidsen for - igen - i HB Køge, hvortil han kom tilbage sidste år i februar efter to år som sportsdirektør i Brøndby.

Per Rud, der bor med familien i Nykøbing F., er om nogen lig med fodbold på Køge-egnen, hvor han har haft sin gang og liv arbejdsliv i over 10 år. Først som træner, og siden som sportsdirektør i Herfølge Boldklub, inden HB Køge blev dannet som en overbygning med Køge Boldklub 1. juli 2009.

Her blev han sportsdirektør, men siden også direktør, da de to stillinger blev slået sammen grundet det økonomiske uføre, klubben kom i årene efter. Rud var med til at få HB Køge på fode igen sammen med bestyrelsesformand Henrik N. Andersen, og hans evner udi fodbold-forretning gik ikke ubemærket hen. Inden Brøndby kom på banen i sommeren '13, var Rud på rygteplan oppe at vende i andre klubber. Det endte dog med Brøndby, hvor han snoede sig igennem en hård udvælgelsesproces med personlighedsanalyser og hvad dertil hører, inden en toppost i en storklub besættes.

Det var en nyhed - og et tab - af de større, da Rud blev præsenteret, og den 8. juli 2013 tog han så afsked med hjerteklubben med base i Herfølge. Nu skulle han ind til en anden verden på Vestegnen med Thomas Frank som træner og Aldo Petersen som bestyrelsesformand. Frit fra hukommelsen forklarede Rud selv forskellen fra jobbet i HB Køge med, at antallet af nuller på spillernes lønninger nu bare var større.

Trods utallige spillerhandler og en evig rejsen rundt i ind- og udland for at finde spillere, der kunne forstærke truppen i Brøndby, endte Ruds ansættelse i sommeren 2015.

Aldo Petersen blev afsat som formand i foråret 2014, da storaktionær Jan Bech Andersen skulle have posten, og året efter blev Rud så opsagt og afløst af Troels Bech. Jan Bech og Rud var ikke et optimalt match, og det måtte ende med et brud.

To års hektisk og højprofileret arbejde var slut, og Rud nåede at hente spillere som Michael Almebäck, Alexander Szymanowski, Fredrik Semb Berge, Elbasan Rashani, Johan Elmander, Daniel Agger, Teemu Pukki, Christian Nørgaard, Thomas Kahlenberg, Ferhan Hasani, Johan Larsson, Khalid Boulahrouz og Kenneth Zohore.

Trods fyringen var Rud var ikke færdig, træt eller udbrændt. Han er en rastløs sjæl, der skal være i gang, og ikke lang tid efter stoppet i Brøndby blev han i efteråret 2015 hentet til den islandske klub Throttur. Fra vulkanøen kunne han følge de sportslige og økonomiske rystelser i HB Køge, hvor træner Henrik Pedersen havde afløst Per Frandsen, mens Henrik N. Andersen stadig var formand.

I november 2015 gik Andersen af og blev afløst af Kenneth Christiansen i formandssædet, og lillejuleaften blev Pedersen så fyret. Per Rud var på vej tilbage, men tiltrådte først officielt sidst i februar sidste år, men nåede dog at ansætte Henrik Lehm som træner.

Lige siden har arbejdet pågået med at genoprette økonomien samt bygge et hold, der igen kan gøre HB Køge klar til Superligaen. Hvornår det sker, er spørgsmålet. Rud har påtaget sig en stor opgave i HB Køge, men han er om nogen, manden der har energien, drivet og idéerne til at klare det.

Udover en stor basal fodboldviden er Rud købmand med stort K, og utallige er de salg af spillere, han har foretaget til fordel for Herfølge og HB Køge. Han har hentet millioner af kroner ad den vej, og mange spillere kan fortælle om benhårde forhandlinger, hvor Rud forhandler til det sidste for at få det bedste ud af det for HB Køges skyld.

Sådan er Per Rud også.

Bag den driftige attitude til tider skarpe facade gemmer der sig dog en drenget familiefar og en venlig sjæl med masser af humor og overskud og hang til friske replikker.

Dem vil der ganske givet komme masser af tirsdag eftermiddag, når HB Køge på Per Ruds vegne har inviteret venner, bekendte og forretningsforbindelser til reception i sponsorloungen på Castus Park.