Politi-mystik om TMS-tur

Politiet har angiveligt ikke registreret, hvad der fik dem til at smide en TMS-leder væk fra en parkeringsplads i Sorø om natten.

Sport DB - 26. august 2016 kl. 13:15 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når politiet vælger at smide en lovlig parkeret bil væk fra en offentlig parkeringsplads efter anmeldelse fra utrygge borgere, skulle man tro, at der også blev skrevet om det i politiets journaler.

Det er bare ikke tilfældet i sagen om TMS Ringsteds overlevelsestur på Sorø-egnen den 13.-14. august, hvor TMS´ kvindetræner Tomas Laursen blev sendt væk fra en p-plads, hvor han skulle lave en opgave for spillerne på natløb.

Ved 02-tiden natten til søndag d. 14. august blev Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi kontaktet to gange af borgere, der var utrygge over at se lys fra lommelygter og pandelamper i landskabet ved Frederiksberg, en by udenfor Sorø. Efter at være blevet vist hen til et mest lyst sted første gang blev Laursen decideret bedt om at forlade pladsen anden gang. Dette, ifølge ham, i klare vendinger.

Dermed var natløbet ødelagt og måtte afblæses, spillerne samles op rundt omkring på den 30 km lange rute og køres hjem i seng.

Trods bortvisningen fra parkeringspladsen og to opkald fra utrygge borgere er »sagen« ikke optaget til nogen form for rapport eller journal hos politiet i Sorø eller Slagelse.

Det fortæller Peter Comden, der er vicepolitiinspektør.

Trods søgninger på kryds og tværs i det døgn kan han ikke finde sagen. Der står intet i døgnrapporten.

- Hvis nogen har ringet til politiet og anmeldt det, så registrerer vi det, og det er lidt mærkeligt, at vi ikke har gjort det i dette tilfælde. Jeg ved ikke, hvad der er sket, siger Comden.

På den baggrund vil han ikke udtale sig om den konkrete sag, men siger generelt om politiets ageren, natlig parkering og natløb.

- Man må selvfølgelig godt opholde sig på en parkeringsplads om natten, og man kan faktisk kun blive smidt væk, hvis man skaber uro eller uorden.

Kan man blive smidt væk fordi nogen føler sig utrygge?

- I en sådan situation vil vi typisk tage ud og se, hvad der sker, og her er der så holdt et natløb, og det må man gerne. Typisk er det en god idé at orientere politiet om, at man holder et natløb, så de kan sige det til borgere, der måske ringer. Men jeg kan godt forstå, hvis man ikke ringer, for så ville vi have »10.000« natløb registreret fra spejdere og alle mulige. Når vi så finder ud af, at det er et natløb, så vil vi efter en kontrol fortælle det til folk, der ringer. Det er god service, og det beroliger folk, siger Peter Comden.

Han kan derfor ikke forestille sig, hvad der skulle have fået patruljen på nattevagt til at smide en parkeret bil væk, så løbet måtte afbrydes.

- Det skal jeg undersøge, men selvfølgelig må man opholde sig på en offentlig parkeringsplads om natten. Vi plejer slet ikke at agere sådan, så der må næsten være en anden side af historien. Vi har ingen interesse i at genere en håndboldklub eller andre, der har et fredeligt ærinde, siger vicepolitiinspektøren.

Han vil nu kontakte vagthavende det døgn for at finde ud af, hvad der er sket.