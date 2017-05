På det jævne af FC Roskilde

FC Roskildes 1. div.hold havde søndag eftermiddag en gylden mulighed for at tage et stort skridt tættere på kampene om oprykning til Superligaen.

Efter pausen kom der lidt mere nerve ind i sagerne, uden at spillet dog blev rigtig godt. FCRs muligheder for at vinde blev dog forringet markant, da Morten Nielsen tacklede Fremad-keeper Alexander Horsebøg for sent og så rødt for sin anden advarsel. FCR fik yderligere fem advarsler.