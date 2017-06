Ole P. skal få Ringsted op

Ole Pedersen - eller bare Ole P. - har B-licens og satser på i løbet af vinteren at tage A-licens. Han har været træner i 13 af sine 42 år i alt fra serie 4 til serie 1, og så er han tidligere assistenttræner for Rishøj, da holdet senest var i 2. division for et par sæsoner siden. På cv'et står som spiller blandt andet et danmarksmesterskab for ynglinge med Brøndby og mere end 300 førsteholdskampe for Køge Boldklub.