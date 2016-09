Ohm med Top 3-drøm

- Vi skal gå på banen for at vinde (over BSV, red.) velvidende, at chancen for, at vi gør det, er meget lille. Men de er kun lige så mange på banen ad gangen som os, så selvfølgelig kan det ske. Skulle det ikke blive til den pokaloverraskelse, som jeg håber på, så er det vigtigt, at vi allesammen bagefter kan se hinanden og os selv i øjnene, siger Rune Ohm i et stort interview med DAGBLADET i dag.

- Vi må bare tage det én kamp ad gangen, og det er i hvert fald vigtigt, at man vinder sine hjemmekampe. Det at få en god bastion i Ringsted. Det skal ikke være nemt at komme til Dansk Kabel TV Arena. Det kan godt være, at det er en hård start for os at skulle møde Odder i den første kamp - men det er jo også hårdt for dem at skulle over til os, pointerer Rune Ohm.