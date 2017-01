Øv-skuffet HØJ-chef

Henrik Kjeldsen er nu cheftræner og sportschef i HØJ. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

14. januar 2017

Lige så glad HØJs sportschef og fungerende cheftræner Henrik Kjeldsen er efter sejren fredag aften over Ajax, ligeså skuffet er han over, at klubben blev tvunget ud i at skifte træner midt i sæsonen.

I sidste uge valgte Lars Nedergaard at sige op sidste uge som reaktion på, at HØJ ikke ville forlænge hans kontrakt efter denne sæson.

Assistenttræner Thomas Jørgensen fulgte efter, og han blev i denne uge ansat som ny cheftræner i 2. divisionsklubben TIK Taastrup, hvor Kevin Arildtoft Moer er stoppet. Til sommer kommer Jesper Fredin så til HØJ på en to-årig aftale.

- Siden 2. januar har det her stået på 24 timer i døgnet, men det er rart, det er landet. Jeg har aldrig prøvet noget lignende. Resultaterne var ikke gode nok, og vi fik ikke nok ud af det materiale, vi har. Der var mange gode ting, men så kom de sorte november og december, men det allervigtigste er nu, at vi ansætter Fredin på deltid, og det er en opgradering. Derfor giver det mening at skifte træner, siger Henrik Kjeldsen til DAGBLADET lørdag..

Hvad siger du til, at Lars og Thomas valgte at stoppe?

- Jeg er overrasket og ærgerlig, for det er en mega-hård tid at gøre det i, hvor der er så kort pause. Vi får travlt, og det er ikke fedt.

Har du forståelse for deres reaktion?

- Jeg ville ikke gøre sådan, og jeg ville aldrig gå, medmindre man smides ud! Jeg er pisse-ærgerlig og øv-skuffet over det, for det presser alle os andre. Nu er det videre, og alle havde ferie over julen, så nu er alle friske tilbage. Jeg er fortrøstningsfuld på truppens vegne, og så må det vise sig, hvordan vi står mentalt. Også om holdet står sammen, når det gælder, siger Henrik Kjeldsen.

Mistede Lars grebet om truppen eller hvad er din udlægning af de sidste kampe?

- Spillerne præsterede ikke, og det gjorde trænerne heller ikke, og vi ledere skulle have arbejdet hårdere. Pilen peger på alle, og ledelsen har ansvaret i sidste ende. Også mig, og derfor satser vi nu på nogle mennesker, der har tid til at være i klubben i dagligdagen. Det er vores største problem, for man kan ikke have en arbejdsplads, hvor folk ikke er. Vi skal tilbage til basis nu, og her skal Fredin bygge det hele op forfra. Fuldstændig. Og jeg skal også selv til at være mere i klubben, siger Henrik Kjeldsen.