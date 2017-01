Lisbet Seierskilde og Jonstrupgårdens Raneur under Falsterbo Horse Show sommeren 2015. Foto: Anders Kamper

Send til din ven. X Artiklen: OL-hest stopper Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

OL-hest stopper

Sport DB - 03. januar 2017 kl. 13:43 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dressurrytter Lisbet Seierskilde fra Jonstrupgården ved Osted har reddet sin sidste konkurrencetur på hesten Jonstrupgårdens Raneur.

Fra 1. januar er den pensioneret i kokurrenceøjemed. Det skriver Lisbet Seierskilde på sin hjemmeside.

»2016 er slut og for Nørden og jeg betyder det, at vi takker af for vores sportskarriere sammen. På en måde en svær beslutning, men samtidig nem. Jeg har altid tænkt, at vi skulle stoppe på toppen og at alderen ikke skulle medføre faldende resultater, selvom helbredet muligvis tillader en sæson til. Kalenderen siger nu, at han bliver 18 år næste gang! I 2016 red vi to af vores bedste ture nogensinde ved det 5 stjernede stævne i Qatar, vi blev udtaget til OL bruttotruppen og vandt senest holdkonkurrencen med det danske hold ved Nations Cup i Odense. Jeg synes det vil være et flot og værdigt punktum for en lang karriere,« skriver Seierskilde, der har haft mange gode år på »Nørden«, som hun oftest bare kalder hesten.

»Nørden har for mig været forbundet med mine største drømme indtil nu. Jeg har fra start af haft en inderlig tro på, at jeg med netop denne hest kunne lykkes med mine drømme. Målet om OL i London skrev jeg første gang ned i december 2005 (da Nørden så småt var LA klar), så at være endelig udtaget små syv år senere betød opfyldelsen af en livsdrøm for mig og en bekræftelse af, at man godt må drømme stort.

Vi havde vores internationale grand prix debut sammen i 2010 som u25 rytter og 2011 som senior. Vi har redet syv sæsoner sammen på internationalt grand prix plan og deltaget i 35 forskellige internationale stævner og haft placering med hjem fra de 32 af dem. Hvis jeg skal fremhæve nogle resultater må det være EM finalist, Danmarksmester, medvirkende til Danmarks kvalifikation til OL i London og OL-deltagelse, 2. plads ved firestjernet stævne i Qatar og sejr i Grand Prix Special ved CDIO Rotterdam. Jeg er glad og stolt over karrieren og mest af alt taknemmelig over alt det Nørden har givet mig.«

Lisbet Seierskilde fortæller videre:

»Nørden blev født hjemme på Jonstrupgården til min konfirmation og fra starten havde jeg et helt særligt bånd til ham. Og særlig, det var præcis, hvad han var. De helt unge år gik med opbygning af tillid og et særligt bånd mellem os. Han var bagsky så tilridningen var ingen let sag. Faktisk var det hestehvisker Shane Mosele som gjorde en stor forskel og var medvirkende til, at jeg blev hængende på ham. Som syv års red vi vores første LA1, men så gik det stærkt. Nørden var en vanvittig skarp hest at uddanne så til trods for, at jeg aldrig havde prøvet de helt svære øvelser så lærte vi dem på rekordtid, så tre år senere debuterede vi i grand prix. Et af de største øjeblikke i mit liv. Det var selvfølgelig kun muligt på grund af min mors hjælp fra jorden og hendes eminente forståelse af grundridningen, men også træningen ved dygtige Finn Greve gjorde en kæmpe forskel og jeg er dem begge meget taknemmelige.«

Lisbet Seierskilde vil nu koncentrere sig om at uddanne »Nørdens« niece Cocio og nevø Jazzberry, så de ad åre bliver klar til det højeste niveau.