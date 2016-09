TMS Ringsteds nye Eliteudvalg - fra venstre: Sportslig ansvarlig ? damer: Jørgen Pedersen. Ansvarlig for forretningsudvikling: Niels Moestrup. Formand: Henrik Dudek. Økonomiansvarlig: Winni Wollesen. Eventansvarlig: Michael Nielsen. Sportslig ansvarlig ? Herrer: Michael Christensen. Sponsoransvarlig: Lars Nila. Foto: TMS Ringsted

Send til din ven. X Artiklen: Ny struktur i TMS Ringsted Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny struktur i TMS Ringsted

Sport DB - 14. september 2016 kl. 22:15 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For blandt andet at være på forkant med de hele tiden øgede krav til håndbold på topplan har TMS Ringsted ændret i ledelsesstrukturen i klubben. Det er sket med et sæt nye vedtægter, der blev vedtaget på generalforsamlingen tidligere på ugen.

- TMS Ringsted ønsker fortsat at udvikle klubben i den rigtige retning for både elite, ungdom og bredde. Derfor stemte man ved generalforsamlingen nye vedtægter ind. Disse skal gøre TMS Ringsted mere fokuseret. Klubben deler den nuværende bestyrelse i et Eliteudvalg (hold 1, 2 og U18 herre og damer) og et Ungdoms- og Breddeudvalg (resten af klubben). På den måde får klubben de rigtige kompetencer i udvalgene og mere fokus på hvad der sker i hhv. elite, ungdom og bredde, samt langt mere ansvar placeret de rigtige steder. Det hele samles af en bestyrelse bestående af tre personer (Formand og Økonomi Elite og Formand Ungdom),« hedder det i en pressemeddelelse fra klubben.

Videre:

»For elitens vedkommende betyder det, at eliteudvalget primært skal koncentrere sig om klubbens to 1. divisionshold, damer og herrer, samt kommende 1. holdsspillere på 2. holdet og U18. Dette gør samtidig, at arbejdsområdet kommer til at ligne de Ligahold og toppen af 1. divisionshold, som er selskabsdannelser med professionelle bestyrelser«.

Ungdoms- og breddeudvalget skal koncentrere sig om et mindre område, men hvor der skabes mere fokus på dette, og så de »rette kompetencer vælges ind«, som det udtrykkes.

På generalforsamlingen blev der også redegjort for den økonomiske side, og ud af en omsætning på 6,4 milo. kr. kom klubben ud med et overskud på 108.000 kr., »hvilket må betragtes som absolut tilfredsstillende.«

Bestyrelsen og de to udvalg i TMS ser nu således ud:

Bestyrelse:

Formand (elite): Henrik Dudek

Økonomiansvarlig (elite): Winni Wollesen

Formand (ungdom og bredde): Ole Andersen

Eliteudvalg:

Formand: Henrik Dudek

Økonomiansvarlig: Winni Wollesen

Sponsoransvarlig: Lars Nila

Ansvarlig for forretningsudvikling: Niels Moestrup

Eventansvarlig: Michael Nielsen

Sportslig ansvarlig - Herrer: Michael Christensen

Sportslig ansvarlig - Damer: Jørgen Pedersen

Ungdoms- og Breddeudvalg:

Formand: Ole Andersen

Økonomi- og Sponsoransvarlig: Jan Skaaning

Sportslig ansvarlig: Jørgen Alnor

Bredde ansvarlig: Søren Helmersen

Ungdoms ansvarlig: Katrine Larsen

Børneansvarlig: Anja Wollesen

Sekretær: Mette Tesgaard