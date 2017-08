Ny klub til »Købmand«

»Vi har fået et fantastisk godt indtryk af Jesper, og er sikker på, at han er den rigtige til at føre vores bedste hold videre. Vi er glade for, at han kunne træde til med så kort varsel, og ser meget frem til det kommende samarbejde,« siger sportschef Steffen Dam fra FA 2000.

»Med John og Danny har vi to dygtige assistenttrænere, som kan være med til at løfte vores første senior. Danny har i de seneste par uger vist, at der ligger et stort trænertalent gemt i ham, hvilket vi glæder os til at se videreudviklet, mens John kommer ind med en masse rutine og erfaring. Dermed føler vi, at vi har det helt rigtige team til de kommende udfordringer,« siger Steffen Dam.