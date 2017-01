Nu skal det være

Bo Storm (tv) og Robert Larsen - helt fitte. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Sport DB - 11. januar 2017 kl. 14:40 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Se lige, hvem der er her, hvad for noget tøj jeg har på og hvor jeg løber hen, lød opfordringen højlydt og smilende fra Robert Larsen, da han som første mand var gennem glasdøren fra omklædningsrum til kunstgræsbaner til FC Roskildes første træning tirsdag.

Han var i overdådigt humør, den 21-årige kraftkarl af en midtbanemand - men det er også ved at være længe siden, at han ikke er drejet ind i vægttræningslokalet, når holdkammeraterne er løbet på græs for at træne bold.

Siden han bed sig fast på førsteholdet den gang i 2. division i foråret 2014 har knæene med alt for jævne mellemrum drillet, og det meste af tiden i de tre år har han været »på vej«. Senest i efteråret, hvor Robert Larsen nærmest gik i stykekr fra dag ét.

- Jeg nåede at være med i den første træningskamp mod FC Nordsjælland, men knæet hævede bare op, og det var ligegyldigt om jeg spillede, bare løb eller cyklede. Det var hver gang, jeg lavede noget, så jeg fik en MR-scanning og de fandt en rimelig stor brusklæssion, som jeg blev opereret for, erindrer Robert Larsen efter efter de syv første kvarters træning i et halvt år.

Og han gør det med et smil:

- Når nu det skulle være, så var det meget godt timet i forhold til tidshorisonten for at måtte være med fuldt ud til træning. Lægerne sagde, at der skulle gå fire måneder, og det passer med nu.

- Og jeg føler også at jeg er tilbage. Jeg føler mig stærk og er fuld af selvtillid og optimisme. Jeg er rimelig sikker på, at det er nu, det skal være for mig. Jeg tror, at det bliver mit forår.

Siger Robert Larsen, der så udmærket er klar over, at han ikke den eneste i truppen, der rigtigt godt kunne tænke sig at spille 8'er-positionen eller deromkring. Ja, mange har spillet der og gjort det så godt, at FC Roskilde starter foråret på en tredjeplads.

- Men jeg ser ikke sådan på det, at der er nogle, jeg skal slå af. Det er dem, der skal slå mig af - det er dem, der har haft min plads til låns.

- Jeg tror og håber, at jeg får overbevist trænerne, og heldigvis har vi jo en god, lang opstart. Jeg glæder mig til den og er ikke i tvivl om, at der er masser af minuttertil mig i foråret.

Siger Robert Larsen, der sprang det sidste kvarters spil til to mål over i går, så angrebstræner Peter Foldgast måtte ind og svede.

- Men det var ikke for at komme stille og roligt i gang. Det var for at komme rigtigt i gang. Det er lidt længe siden, jeg har haft bold med og det er noget andet end bare løbe.

Forklarer den ukuelige optimist, der altså nappede halvanden time i selskab med også Mikkel Nøhr, Bo Storm og Anders Qvist, der alle sluttede efteråret med trods alt mindre skader med Nøhrs brækkede albue som den værste.