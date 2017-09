Nicolaj Madsen hér på vej ud af banen forleden efter sin udvisning mod FC Roskilde. Forinden havde han dog fået både scoret og lagt op til et mål. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

Nicolaj Madsen stortrives i Vejle

Sport DB - 01. september 2017 kl. 09:10 Af Kasper Nørgaard Hansen

Det var det lidt af en bombe, at Haslev-drengen Nicolaj Madsen efter kontraktudløbet med superligaholdet Sønderjyske i sommer derpå valgte at skifte til 1. divisionsklubben Vejle.

Traditionsklubben fra trekantsområdet har haft en lang række rædderlige sæsoner, hvor resultaterne så langt fra har stået mål med selvforståelsen.

Men den nytilkomne italienske træner, Adolfo Sormani, har for indlemmet klart flere danske spillere i Vejles start-11'er. For tiden er der typisk fem danske startere på holdet mod ofte bare en enkelt sidste sæson!

Og én af disse nye stamspillere er altså Nicolaj Madsen, opvokset i Haslev og med mange år i først Herfølge og siden HB Køge. Vi mødte midtbanespilleren forleden efter Vejles 2-1-sejr over FC Roskilde til en snak om fodboldstatus for ham i den østjyske by.

En passende dag at tage snakken op, i øvrigt, for Madsen havde haft en umådelig stor rolle i kampen: Målscorer, oplægger og så i øvrigt udvist senere i kampen.

- Haha, ja jeg ved godt at det virker mærkelig at sige, at det hele kører efter en kamp, hvor jeg har fået det røde kort - men sådan har jeg det nu generelt, indleder han med et grin.

Og der er meget at grine af generelt - både for Haslev-drengen og for Vejle BK.

- Hårdt arbejde og sammenhold, det er dét, træneren står for, så det er jo rigtig positivt. Men der er faktisk masser af ting, vi kan gøre bedre på banen. Vi har ikke fået det flydende spil til at køre endnu, men når vi så kan fighte sejrene hjem alligevel, så har vi da gang i noget rigtigt.

Spørgsmål: I har spillet lidt under niveau, siger du, men alligevel scoret 2,5 mål i snit pr. kamp... Det må da være lige til at leve med?

- Haha, ja det kan du sige. Men altså mange af kampene er bølget meget frem og tilbage - f.eks. den mod FC Roskilde. Hér havde vi da også marginalerne med os, vil jeg sige.

Nicolaj Madsen nyder på alle måder sin nye tilværelse, og ikke blot er han skiftet til Vejle, han og familien er også flyttet til Vejle. Og det kan godt bruges, mener han.

- Vejle ER en stor klub, det mærker man hurtigt. Hér er superliga-setup, ingen tvivl om dét. Masser af sponsorer, og stor interesse fra fansene (mod FCR var der 2500 tilskuere, red.) Og så er det en dejlig by at bo i. Vi har fået en lækker lejlighed inde i midtbyen, så jeg skal ikke klage, sammenfatter Madsen.