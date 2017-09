Nicklas Bøje skal køre sit første PostNord Danmark Rundt, når det går løs næste uge. Foto: Oliver Grenaa

Nicklas Bøje er ikke »bare« med for at lære

Sport DB - 08. september 2017 kl. 12:13 Af Kasper Nørgaard Hansen

23-årige Nicklas Bøje fra Ringsted skal fra på tirsdag køre sit første Danmark Rundt. Og efter snart to hele sæsoner hos Team Giant Castelli har allround-rytteren kæmpet sig frem til det, han er i dag: Manden der kan føre kaptajnerne frem til finalen.

Når man betragter Nicklas Bøje - både i form af fysisk størrelse og ansigtets ungdommelighed - kunne man sagtens få den tanke, at man hér har at gøre med en juniorrytter. Men hans »babyface« snyder, for bag facaden gemmer sig en 23-årig mand, som ved, hvad han er værd.

Nicklas Bøje er noget så sjældent som en topcykelrytter fra Ringsted. Kun den nu stoppede Daniel Hartvig - som ret beset er fra Kværkeby - kommer på sinde, når man tænker på nutidige elitecykelryttere fra byen. Men han har nu ment det alvorligt i ganske lang tid, den gode Bøje.

- Jeg startede med at cykle sammen med en kammerat som 8-årig, efter at jeg var blevet hooked på sporten gennem Tour de France. Så jeg meldte mig ind i Ringsted Cykelklub, hvor også min far kom med ind over og fik en rolle som træner. Han havde også selv kørt i A-klassen som ung, så måske har jeg også fået lidt med den vej, fortæller Nicklas, som på andet år kører for Giant Castelli-holdet fra Roskilde.

Faktisk har Nicklas også tidligere været involveret i cykling i domkirkebyen, idet han som så mange andre unge cykeltalenter har kørt for Team Roskilde Junior - tilbage i sæsonerne 2011 og 2012.

Siden har han været en sæson hos det daværende Team Trefor og derpå to år på et par københavnske såkaldte DCU-teams, dvs. niveauet lige under kontinentalhold. Men med Team Giant-holdets fødsel i starten af 2016 fik Bøje sig en kontrakt på Roskilde-teamet.

Den første sæson hos det daværende Giant Scatto blev imidlertid et svært uheldigt et af slagsen for Ringsted-drengen - som bl.a. fik hele forårssæsonen ødelagt efter et meget slemt styrt i et etapeløb i Luxembourg. I år, til gengæld, har det hele kørt helt anderledes på skinner; både for holdet og for Nicklas Bøje selv.

- Sidste år havde vi nok lidt færre profiler, og manglede nok også lidt resultater i det hele taget. Men vi har jo rent faktisk været et af de bedste danske kontinentalhold i år, så vi har virkelig kørt os til udtagelsen til Danmark Rundt og ikke fået noget foræret, siger den 23-årige rytter om Team Giant Castelli. Et hold, som op til denne sæson blev væsentlig forstærket med navne som Rasmus Quaade og Casper Pedersen.

Men også med en helt skadesfri Nicklas Bøje. Og efter at have været solidt kørende i alle holdets UCI-løb i udlandet i år, blev midtsjællænderen i denne uge så udtaget til PostNord Danmark Rundt. For første gang nogensinde.

- Det er rigtig stort og super fedt. Jeg har følt mig godt kørende hele året, og jeg har også været der, når vi har præsteret som hold - og det tror jeg har været med til, at jeg er blevet udtaget.

Han beskriver sig selv som »en rimelig god afslutter - uden at være en sprinter som sådan.«

- Jeg vil da sige, at det danske terræn egentlig passer mig ret godt, siger den blonde rytter med et lille grin og lader dermed også vide - mellem linjerne - at han nok ikke er dén på holdet, der kommer først til toppen af Alpe d'Huez. Men så er det godt, at man kan bruges på 100 andre måder på et cykelhold:

- Min rolle i år har været meget den at sidde sammen med vores kaptajner i det enkelte løb; det vil sige ofte Rasmus Quaade eller Casper Pedersen. Og hér har min opgaver været at få afleveret dem bedst muligt til finalen. Altså sidde med helt til finalen og så dér gå »all in og ofre mig. Og det tror jeg også bliver ret meget min rolle til PostNord Danmark Rundt, forklarer Bøje om den i øvrigt ganske betroede opgave.

PostNord Danmark Rundt køres fra d. 12. til d. 16. september og starter med en etape fra Frederiksberg til Kalundborg.