Nevers afløser Müller

Sport DB - 30. juni 2017 kl. 08:39 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han er ikke så meget til bolde, men til gengæld kan Henrik Nevers noget på en cykel, når de daglige ture køres mellem hjemmet i Gevninge og jobbet som rektor på Roskilde Gymnasium. I weekenden bliver Bianchi´en så trådt længere rundt på diverse sjællandske stier og landeveje, og konen og de to døtre er ivrige ryttere på de islandske heste, hvis liv og levned Henrik Nevers også tager ivrig del i.

Derudover er han pianist i blandt andet Læderhalsene, men også andre bands, der kan bruge hans evner. I bund og grund er det mere en musiker end en sportsmand, der har sat sig til rette i den formandsstol, som Jens Müller sad på indtil december, hvor han nedlagde sit hverv i protest mod politisk indblanding i rådets arbejde.

Siden har Elite- og Talentrådet så at sige været under renovering. Der er kommet nye medlemmer til, og nye vedtægter og ny forretningsorden er vedtaget. Tilbage står blandt andet, at en del af beslutningskompetencen omkring elitesportsaftalerne og den økonomiske fordeling via dem er taget fra rådet.

Det lever Henrik Nevers med. Han var i øvrigt i første omgang blot konstitueret som næstformand, for indtil kort før mødet i sidste uge lå det til, at Jørgen Aufeldt fra Roskilde Idræts Union ville blive formand, men så blev der peget på Nevers, og han vandt kampvalget mod Aufeldt med 8-2. Hans mandat er fast og solidt. Hvem der så pegede på Nevers i sidste øjeblik, ønsker han ikke at gå i detaljer med.

Nu er han formand og ser frem til arbejdet.

- Jeg er interesseret i talentudvikling, og det arbejder jeg med til daglig - både omkring idræt her på skolen, men også i almindelige fag, hvor der er elever med særlige evner. Det er et utrolig spændende arbejde, og omkring valget til formand, så tror jeg, at når der er opbakning til mig, så er det nok fordi jeg ikke er medlem af en klub.

Du har ikke noget i klemme?

- Det tror jeg ikke! siger Henrik Nevers efterfulgt af et af de grin, der er karakteristisk for ham. Der er smil på læben og godt humør på rektorkontoret denne stille torsdag, hvor gymnasiet ligger øde hen. Elever og lærere er sendt på ferie, og snart gør Henrik Nevers det også.

Men inden han lukker ned har han budt DAGBLADET indenfor til en snak om den post, han har påtaget sig de kommende fire år.

Og det er tydeligt, at Nevers vejer sine ord, inden de kommer ud. Han vil ikke sige for meget, heller ikke for lidt, så han forsøger at holde balancen velvidende, at for bombastiske meldinger kan ramme ham selv som en boomerang.

- Det vigtigste er, at vi arbejder sammen her i Roskilde, og det kan jeg byde ind med. Jeg skal have rådet til at arbejde sammen, men også klubberne. Det lægger jeg vægt på, for når Roskilde kan gøre sig på mange fronter, så er det fordi vi samarbejder, og det gælder kommunen og klubberne, men også de mange uddannelser, siger Henrik Nevers, der blandt andet ser frem til det sportscollege, der skal ligge på det nye stadion, der ventes at blive bygget i Rådmandshaven om få år.

- Heldigvis er der en stor vilje til at samarbejde i rådet, og min fornemmeste opgave blive at understøtte det. Det mærker jeg en stor vilje blandt rådets medlemmer, siger Nevers.

- Jeg ved godt, at der er forskellige interesser, men vi skal kunne samles om vores indstillinger og råd, og det arbejder tager jeg meget alvorligt. Til daglig arbejder jeg med at få folk til at arbejde sammen, og det vil også gælde i rådet, siger Nevers, der kender Roskilde ud og ind, født og opvokset som han er i byen.

Han boede på Lindevej og gik i skole på Sankt Jørgens Skole. Efter studentereksamen på netop Roskilde Gymnasium studerede han musik og dansk på universitetet i København, og siden fulgte 10 år på Næstved Gymnasium. Nu er Henrik Nevers hjemme igen, og han har været rektor på Roskilde Gymnasium siden 1. januar 2013.

Har det knebet med samarbejdet i rådet, som du ser det?

- Det her har intet med historien at gøre. Vi har fået en god snak om, hvad vi kan og skal og den opgave vi har. Der er en vilje til at arbejde sammen, og det er det allervigtigste.

Hvad er øverst på agendaen?

- Der er mange sager på dagsordenen, og mange af dem handler om at nedsætte nogle arbejdsgrupper til de forskellige opgaver, og dem sætter vi i gang. De skal så komme med en indstilling blandt andet til Kultur- og Fritidsudvalget. Der er ikke kæmpe sager her og nu, der skal afgøres.

Til efteråret skal der indgås nye eliteaftaler og fordeles penge i dem. Hvad tænker du om det lige nu?

- Hvad der er foregået tilbage i tiden, kan jeg ikke tage stilling til, for det har jeg ikke været en del af. Det er selvfølgelig vigtigt, at vi kender historien, men den skal ikke farve det, vi skal beslutte nu. Vi starter på en frisk nu med ny formand og nye medlemmer. Nu kommer vi med friske øjne på det hele og starter på en ny periode.

Hvor ved du egentlig om sporten i Roskilde?

- Der er da noget af det jeg skal blive klogere på og læse op på, og alle os nye skal da sætte os ind i nogle ting. Jeg har en god støtte i rådet, men også på kommunen. Men jeg er født og opvokset i Roskilde og kender klubberne, så jeg er ikke helt ukendt med det. Jeg har ikke haft min daglige gang i nogen klubber, men det kan måske også være en fordel. Jeg er ikke farvet af nogen baggrund.

Kan du forene idrætten i Roskilde?

- Jeg tror, at jeg kan få dem til at arbejde godt sammen, og det er opgaven. Det skal være en gennemsigtig proces.

Kan du forene fodbolden i byen omkring en klub?

- Jeg tror, de involverede klubber selv skal arbejde med det. Det kan jeg nok ikke løse, og det ligger også udenfor Elite- og Talentrådets arbejde. Der mere på spil end der ligger inde på vores område.

Men der er talenter i mange klubber og en sub-elite?

- Ja, det er der, men jeg går ikke ind det, siger Henrik Nevers med en verbal parade.

Han vil ikke stikke fingrende i bistadet, hvor Roskilde KFUM, Himmelev-Veddelev Boldklub og Svogerlev Boldklub opererer i deres utilfredshed med FC Roskilde og stadionplanerne i Rådmandshaven. De tre klubber har den seneste tid arbejdet på en overbygning under navnet KHS4000.

- Jeg tror, at noget af det vigtigste for i Elite - og Talentrådet bliver at få arbejdsro. Min førsteprioritet bliver at få det arbejde til at køre og fungere. Det er et nyt råd, og vi skal have lov til at arbejde sammen og have gode snakke sammen.

Hvordan vil du sikre arbejdsro?

- Ved at der er gennemskuelighed og gennemsigtighed i det, vi laver og når der skal der laves indstillinger og træffes beslutninger. Der har jo været nogle snakke om puljer og slags med kommunen, og nu skal vi have lov til at arbejde med det.

Hvad er dit vigtigste signal til idrætten lige nu?

- Det er samarbejde! Idrætten i Roskilde gør det rigtig godt, og det skal den fortsætte med, og det skal vi alle sammen arbejde sammen om og støtte, siger Henrik Nevers.

Der har sat sig på en Roskilde-idrættens mest indflydelsesrige poster.