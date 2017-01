Lars Nedergaard føler sig ikke godt behandlet i hele forløbet, der førte til, at han stoppede i HØJ.

Nedergaard føler sig skidt behandlet

Sport DB - 15. januar 2017 kl. 16:37 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den nu tidligere HØJ-træner Lars Nedergaard har ikke noget imod, at en klub ikke vil forlænge kontrakten med ham, men han vil behandles ordentligt. Og det føler træneren ikke, at han blev i ugerne op til, at han selv og assistent Thomas Jørgensen i starten af året meddelte, at de ville stoppe i HØJ. Den reaktion kom ovenpå, at HØJ først ville forlænge kontrakten med dem, så ville de ikke, og pludselig fik truppen at vide, at Jesper Fredin skulle være træner næste sæson.

- Det irriterer mig, at Thomas og jeg hænges ud som et par krukker, der siger op fordi en klub ikke vil forlænge med os. Det passer ikke, og jeg har alle dage fuldført mine job alle steder, er ikke blevet fyret, har ikke sagt eller bare er gået, så der er en årsag til, at det hele er landet, som det nu er, siger han.

- Hele forløbet. I november indledte vi samtaler med Lars Vinther (HØJs direktør, red.) om at forlænge vores aftale med HØJ efter 2017. Det ville klubben, og det holdt vi møde om, uden at sportschefen (Henrik Kjeldsen, red.) deltog. Vores tilgang var, at hvis vi skulle være der, så skulle Kjeldsen ikke være der og omvendt, så derfor deltog han ikke i de møder. Vi rundede mange ting og om hvordan vi kunne komme styrket videre, om Thomas og jeg skulle være sportschef, nye spillere og udvikling i det hele taget, fortæller Lars Nedergaard.

Omkring kampen mod SUS Nyborg fik vi håndslag på, at klubben ville satse på os, men det skulle ikke meldes ud fordi Henrik Kjeldsens situation også skulle afklares. Vi vandt over SUS, men tabte så til HIK lige efter, og det er vel reelt den eneste kamp, man kan klandre os for at have tabt. Den var dum, men efter kampen mod TMS fik så en skriftlig melding fra Lars Vinther om, at vi skulle fortsætte som trænere. Derfor var vi i god tro om hele situationen, siger Lars Nedergaard, der dog undervejs oplevede, at sportschef Kjeldsen havde samtaler med spillerne enkeltvis om blandt andet trænerne og fremtiden.

- Det foregik sideløbende med, at Lars netop havde meddelt os, at vi skulle fortsætte, og det kan man jo ikke. Vi holdt så et evalueringsmøde om efteråret med både Lars og Henrik den 22. december, og der sagde jeg, at jeg godt ville have en afklaring af, om vi skulle fortsætte eller ej. Vi hørte intet og gik på juleferie med troen på, at det måtte betyde, at vi skulle fortsætte, men dog med en følelse af et speget og rodet forløb, siger eks-træneren.

Nytårsaften indløb så en sms med spørgsmålet, om trænerne kunne mødes med Lars Vinther - på Skype - den 2. januar.

- Det gjorde vi, og der sagde han så, at klubben ikke ville forlænge med os. Noget af en kovending, og der var vi indstillet på at gøre det færdigt i klubben, men dagen efter blev spillertruppen så orienteret om, at Jesper Fredin skulle være ny træner fra sommer. Det var bare dårlig timing, og for så er der bare ikke meget arbejdsro til en siddende træner, når alle ved, at man er på vej ud, siger Lars Nedergaard.

e- Efter det forløb blev Thomas og jeg enige om, at det ville vi ikke arbejde under, og dertil skal man lægge, hvad der ellers er sket: At vi har været uenige med den sportslige ledelse (læs: Henrik Kjeldsen, red.) med små-konflikter og små-kontroverser hele tiden, kommunikationsproblemer og at vi hele tiden også har skullet kæmpe for at få vores løn udbetalt. Vi fik nok, og vi er da udmærket klar over, at kontrakter med trænere ikke forlænges, det er helt normalt, men det skal gøres ordentligt, og de kunne bare have sagt det før jul. Jeg har sagt nej til henvendelser fordi jeg skulle fortsætte i HØJ, men det skulle jeg så ikke.

Derfor sagde Nedergaard Jørgensen op et par dage efter, 5. januar, og derfra arbejdede HØJ på en trænerløsning for foråret. Den kabale gik op fredag formiddag - samme dag, som HØJ skulle møde Ajax. Og vandt.

Kunne du selv have gjort noget anderledes i din tid i HØJ?

- Ja, og Thomas og jeg kigger da indad også, og det gør alle trænere. Nederlaget i HIK var noget møg, men vi spiller uafgjort mod Nordsjælland, slår Frederikshavn ude, vinder hjemme mod SUS Nyborg, og så er det vel ikke nogen katastrofe at tabe til TMS, Skive og Team Sydhavsøerne, selv om måden dernede gjorde ondt.

- Jeg skulle måske nok have været tydeligere i nogle spillemæssige ting, måden at tackle holdet på, og der var været rigeligt at slås med, og jeg har lært meget i min tid i klubben.

Sidste år forlod Morten Mogensen og Marc Ekman klubben på grund af utilfredshed. Skulle du have »ryddet mere op« i truppen for at komme godt videre?

- Det skal jeg ikke udelukke, men man kan jo ikke bare smide spillere ud, der er på kontrakt. Men nej - der er en god og spændende trup, og så blev Andreas Hampe og Jacob Bønnelykke skadet, og det ramte os på og udenfor banen. Med dem mistede vi spillere i forhold til god træningskultur og den slags.

Mens Thomas Jørgensen lige straks tiltræder i TIK Taastrup, er Nedergaard en fri mand.

Hvad skal du nu?

- Jeg trækker vejret et par måneder, og så forventer jeg da at være træner, når den nye sæson starter. Jeg er ikke træt af trænerarbejdet, og jeg ønsker spiller i HØJ alt det bedste, for HØJ er et spændende projekt, siger Lars Nedergaard.