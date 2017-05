Morten Nielsen brændte dette skud i starten af kampen, men i 2. halvleg nettede han to gange. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

Nat og dag, da FCR tabte

Sport DB - 11. maj 2017 kl. 19:55 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FC Roskilde spillede en rædderlig 1. havleg og en fin 2. halvleg i udkampen mod Nykøbing. Tilsammen var det dog ikke nok, for hjemmeholdet vandt 3-2.

FCR startede ellers godt og var klart spilstyrende i det første kvarters tid. Og efter ni minutters spil var Morten Nielsen tæt på en scoring efter indlæg fra Mark Leth. Men Nielsens »halvflugter« fra venstre side af feltet blev pareret fint af Thomas Villadsen i Nykøbings bur.

Men derfra overtog hjemmeholdet så i den grad ellers løjerne, og da særligt efter at holdet kom foran. Det gjorde falstringerne efter 28 minutter, og det på lidt af et drømmemål: Joachim Wagner sendte en hård og præcis tværaflevering ind i feltet fra højre side. I den fjerne ende af målfeltet gik Lars Pleidrup så til bolden og helflugtede den op i krogen i den lange hjørne.

Bum, så hed den 1-0, og i resten af halvlegen var FCR nedspillet. Og blot to minutter efter føringsmålet øgede Mikkel Dahl til 2-0 efter et helkiks af det samlede Roskilde-forsvar. Og sørme om ikke den aldrende Pleidrup atter slog til i 1. halvlegs overtid med en flot soloaktion. Av av, for en indsats af roskildenserne!

FCR kom klart bedre ud til 2. halvleg - ganske givet efter en skideballe i pausen - og efter 10 minutter af 2. halvleg fik Stefan Hansen trampet sig igennem Nykøbings forsvar, inden han blev nedlagt. Dommeren så dog ingen forseelse i situationen.

Til gengæld kunne Mikkel Dahl lige så nemt have gjort det til 4-0 to minutter efter, men på ufattelig vis sparkede han forbi mål fra en ellers helt fri position midt i feltet. Jo, FCRs forsvar var rystede og rystende på samme tid. Retfærdigvis: De mange chancer til hjemmeholdet i 2. halvleg var også et resultat af, at FCR satsede hele butikken og ofte havde alle mand fremme.

Efter 64 minutter kom der en lille smule spænding ind i opgøret, da Mikkel Nøhr sparkede hjørnespark i højre side. Bolden dumpede ned midt i feltet, og efter en gevaldig gang klumpspil kunne Morten Nielsen tæt under mål bugsere bolden ind over stregen.

Med 13 minutter igen var Emil Nielsen centimeter fra at gøre kampen for alvor spændende, da han inde i det lille felt sparkede lige på Villadsen i målet - efter et ultralangt indkast fra Mikkel Nøhr. Og kort derefter ramte Nicklas Mouritsen stolpen på et direkte frispark.

Alt imens levede Nykøbing også stærkt på farlige omstillinger, så på den måde var det sidste kvarter generelt uhyre underholdende. Med 86 minutter på uret fik Morten Nielsen så reduceret til 2-3, og så var der gang i sagerne.

I kampens næstsidste minut var balladen der så: Anders Qvist blev tilsyneladende sparket i hovedet i en nærkamp i hjemmeholdets felt. FCR-bænken og resten af holdet appellerede kraftigt for straffespark - men dommerens fløjte forblev tavs. Og tættere på kom FC Roskilde ikke og tabte dermed et vigtigt skridt i topkampen.