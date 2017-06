Fra venstre Christian Dalmose, Philip Monberg og TMS-formand Henrik Dudek. Foto: TMS Ringsted

Monberg til TMS

Sport DB - 20. juni 2017

I sidste øjeblik i sommerens »transfervindue« i håndboldsporten har TMS Ringsted fået tilgang af den 25-årige Philip Monberg fra FIF.

Det er udkommet af en måneds træningsophold i TMS, hvor Philip Monberg overbeviste TMS-træner Christian Dalmose om, at han stadig er værd at satse på og har noget at byde ind med på banen.

Monberg var sidste sæson med til at spille FIF op i netop den 1. division, hvor TMS Ringsted går efter at blive nummer et og rykke direkte i Ligaen.

- Jeg er sikker på, at vi kan få Philip helt op i omdrejninger igen, således han kan gå ind og presse Rune Ohm på højre back og aflaste ham i løbet af sæsonen. Philip er en fuldgod afløser for Magnus Andersen, som gjorde det glimrende i sidste halvdel af sidste sæson, men ikke fortsætter i den grønne trøje efter sommerferien, siger Dalmose i en pressemeddelelse fra TMS.

Heri siger højre backen Monberg:

- Det har været super godt at træne med drengene, mange af dem kender jeg, og få af dem har jeg spillet sammen med tidligere. De har taget super godt i mod mig, og jeg føler mig allerede godt hjemme i TMS Ringsted. Jeg glæder mig til at spille i Ringsted, og være med til at indfri klubbens og spillernes forventning om en topplacering i den kommende sæson.

Philip Monberg er nu sammen med holdet gået på sommerferie og møder ind igen mandag den 24. juli, første turneringskamp er 9.-10. september ude mod Frederikshavn.