Mogensen stopper på topplan

Sport DB - 31. maj 2017 kl. 22:29 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En lang karriere, der minus nogle få år, er foregået i HØJ, er slut for stregspiller Morten Mogensens vedkommende.

Han har netop takket ja til at blive træner for FIFs 2. divisionskvinder, og dermed levnes der ikke tid til egen karriere, og da der også skal være tid til barn og kæreste og egen virksomhed, er der ikke noget valg for stregkæmpen.

Det er slut, selv om Mogensen selv har svært ved at tage ordene i munden - som om han ikke helt har indset, at det er slut på toppen. Men det er det.

I de forgangne sæson var med sammen med andre eks-HØJ-spillere som David Lindberg og Marc Ekman med til at spille FIF i 1. division, men det stopper med det. Også for Ekmans og Lindbergs vedkommende. Ekman venter barn nummer to, og Lindberg skal også være far, så ture til Jylland i weekenden kommer ikke på tale.

I stedet samles de tre efter alt at dømme på reserveholdet i 3. division sammen med FIFs unge knægte, der så kan få nogle rutinerede holdkammerater.

- Jeg blev taget lidt med bukserne nede, da Monrad spurgte mig, om jeg ville tage kvinderne, men da tænkte og mærkede efter, føltes det rigtigt, og derfor sagde jeg ja, fortæller Morten Mogensen med henvisning til Jesper Monrad, der er sportschef i FIF.

Trænergerningen er ikke helt fjern for Morten Mogensen, da han har haft den kørende sideløbende med den aktive karriere i HØJ-tiden med "alt fra U10 til U18", som han siger.

Nu skal den vækkes til live igen med en stor flok spillere i FIF, der dog ikke kan avancere fordi 1. holder er København Håndbold, der netop har fået DM-sølv.

- Der er rigtig mange spillere, og det bliver spændende at tage fat, siger Morten Mogensen.

Han er faldet for FIF og det liv og sammenhold, der er der.

- Jeg er jo opvokset i HØJ og har været der hele livet, men FIF er altså også et godt sted at være og komme. Der er altid liv i hallen, der er gode mennesker og et godt sammenhold, siger Mogensen.

Jesper Monrad siger til FIFs hjemmeside om valget af den nye træner:

- Morten kom lidt sent ind i rekrutteringsprocessen, da det stadig var uafklaret, om han stadig selv skulle spille, men efter et par møder stod det helt klart, at Morten besidder de kvaliteter, vi har ledt efter. Morten er dygtig fagligt og har med sine lederkvaliteter forudsætningerne til at blive en rigtig dygtig 2. divisionstræner, og når vi tilfører dette en stor vilje til at blive en god træner i FIF, så var vi ikke i tvivl om at han er det rette valg.

- Morten har selv spillet over 400 divisionskampe og har igennem flere sæsoner også trænet ungdomshold, dermed får vi en træner som selv fornyligt har løbet inden for stregerne og den erfaring glæder vi os til, at han drager fordel af i hans udviklingsarbejde i dameseniorafdelingen.

Morten Mogensen kom til FIF sammen med svoger Marc Ekman i efteråret 2015 på grund af utilfredshed med træner Lars Nedergaard.