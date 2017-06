- Der e ringen, der siger, at mit første cheftrænerjob skal være i Brøndby, siger Martin Retov. Foto: Jeppe Lodberg

Martin Retovs drømme

Sport DB - 23. juni 2017 kl. 15:01 Af Jeppe Lodberg

13 minutter nåede Martin Retov at spille i landets bedste række for Køge Boldklub i sæsonpremieren mod AB den 28. juli 2002. Så brækkede han en lilletå, og næste superligaoptræden kom den 6. oktober, da han blev skiftet ind efter godt en time - for Brøndbys forsvarende mestre mod Køge, der vandt sensationelt på Allan Nielsens mål til 1-2 i sidste minut.

På Vestegnen blev det i »år ét« til sølv og pokaltitel. Sølv igen i 2004, så the double i 2005, sølv igen i 2006 og endelig pokaltitlen i 2008.

- 2005 er længe siden - og sidste gang vi vandt mesterskabet. Og ja, de sidste tre pokaltitler har jeg også været med til at vinde.

Siger Martin Retov ikke helt uden at sukke i et større interview i DAGBLADET fredag.

Efter pokaltriumfen for nu ni år siden røg han til Hansa Rostock i to år - og så hjemad igen til fem år i AC Horsens og et tilfreds karrierestop som 35-årig.

Og straks kaldte trænergerningen - først i AGF som U17-assistent i et lille år, og så »hjem« til Brøndby, hvor han egentlig var tilknyttet Masterclass, men siden blev assistentvikar i superligaen og nu er kan droppe »vikar-delen«.

- Jeg har altid været anfører eller viceanfører, hvor jeg har spillet, og jeg har på den måde været vant til at tage større ansvar for holdet end de spillere, der groft sagt er kommet, har trænet og er taget hjem igen. Så det har måske hele tiden ligget lidt i kortene, at jeg skulle være træner.

Han er klar over, at han har været heldig - men målrettet er han også.

- Som spiller var jeg super- ambitiøs, og det er jeg også som træner. Og selv om nogle synes, at jeg allerede er i en stor stilling, så stræber jeg da efter så stort et job som muligt.

- Der er ingen tvivl om, at jeg gerne vil være cheftræner. Der er ingen der siger, at mit første cheftrænerjob behøver være her i Brøndby, men jeg synes, at det vil være åndssvagt at sætte begrænsninger for sig selv om sine drømme, siger Martin Retov og indkredser alligevel disse en smule:

- Som udgangspunkt tænker jeg cheftræner i superligaen eller 1. division - men om det er om to, tre eller otte år, det er ikke til at vide.

- Og det kunne også være noget sportsdirektør. Alt det logistiske, den overordnede planlægning og forhandlinger om kontrakter - det tiltaler mig også meget, siger Martin Retov i interviewet.