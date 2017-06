En gald målscorer Mark Leth Pedersen får kram af Mikkel Nøhr Christensen. ¬ Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Mark Leth træner med i Roskilde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mark Leth træner med i Roskilde

Sport DB - 27. juni 2017 kl. 20:17 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mark Leth Pedersen er igen på træningsbanen for FC Roskilde, hvor han prøver at overbevise om, at han skal have en ny kontrakt.

Den snart 28-årige kantspiller/angriber har udløb per den 30. juni efter tre år i domkirkebyen - men i den just overståede sommerferie blev der viftet faretruende med smækkende døre, da FC Roskilde på sin hjemmeside meddelte, at Leth - foruden Daniel Segev Jørgensen og Kristian Geertsen - ikke ville få forlænget deres aftaler. Han mente, at han havde fået lovning på, at kontakten ville blive holdt - mens sportschef Anders Theil mente, at han havde opfordret Leth til at kigge sig om efter noget andet, da en kommende ny træner måske gerne ville have indflydelse på besættelse af de sidste få ledige pladser i truppen.

Mark Leth var i sidste uge til prøvetræning i to dage hos superligaoprykkerne FC Helsingør.

- De sagde først, at der ikke var plads til mig - men bagefter ringede de og sagde, at de havde forregnet sig og gerne ville se mig igen. Men da havde jeg allerede lavet aftale med FC Roskilde om at prøve at give den et nyt skud, så det takkede jeg nej til, siger Mark Leth og forsikrer, at der er helt rene linjer mellem ham og Theil efter misforståelsen.

- Mark ringede til mig, og René (Skovdahl, ny cheftræner) har ikke noget imod at se ham an. Så nu træner han i hvert fald med - så må vi se, om det bliver til noget, siger Anders Theil.

- Og det er i hvert fald min plan, at det skal, forsikrer Mark Leth, der var så »heldig« at møde ind til mandagens beep-test.