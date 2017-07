Rune Willum havde ikke lige regnet med, at det var en Top 10-rytter i verden, han næsten sagde nej til at træne. Foto: Anders Kamper

Manden bag mesteren

Sport DB - 07. juli 2017 kl. 15:43 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Nej, det magter jeg ikke!

Nogenlunde sådan lød svaret fra Rune Willum, da han for 13-14 år siden kom til Hvalsø Rideklub for at træne en flok ryttere i dressur.

Det var her, at forældreparret Mona og Peter spurgte Rune Willum, om ikke han ville træne deres datter på hendes pony.

- Det har jeg faktisk ikke meget lyst til, lød svaret - gengivet i en 2017-udgave - for en ting er at træne de søde ponyryttere, noget andet er rytternes forældre.

- De er som regel rædselsfulde og ambitiøse! siger Rune Willum i dag med et grin og mange år efter.

- Lad mig se på det, svarede han og lod sig overtale til at træne blandt hende ponyrytteren. Det var Cathrine Dufour.

- Dengang var hun lille og sød, men også dygtig. Et er bare at være god på pony, noget andet er at være det på en hest, der er noget andet og en anden følelse.

Kort tid efter starten på samarbejdet blev Cathrine Dufour nummer fire ved EM for ponyer, og dermed var et makkerskab mellem træner og elev grundlagt, som har gjort Rune Willum til en slags ekstra far for Cathrine, når far Peter ikke har været i nærheden.

Time efter time står han altså udenfor banen og giver skarpe kommandoer til Cathrine Dufour på ryggen af Atterupgaards Cassidy, som hun rider på i dag og har gjort i mange år.

Med mange bump på vejen har trioen arbejdet sig op som Danmarks bedste med DM-guldet sidste sommer og siden som bedste danske ekvipage som nummer 13 ved OL i Rio.

I denne uge kom så endnu et bevis på klassen, da Cathrine Dufour og Cassidy hoppede ind som nummer 10 på den nyeste verdensrangliste.

»TOP 10 ON THE WORLDRANKINGLIST - couldn't be prouder of my horse, family, trainer and team,« skrev Cathrine Dufour på Facebook i onsdags, hvor hun er en af de mest populære danske idrætsudøvere.

Rune Willum er naturligvis også glad og stolt.

- Det er mega-sejt og rigtig flot, og nej, det havde jeg aldrig turde tro eller håbe på. Mange ting skal gå op i en højere enhed for at gøre det, og Cathrine har talentet, viljen og arbejdsmoralen, men også et utrolig godt bagland med forældrene, der støtter. Mit samarbejde med hende er også godt, så det hele spiller sammen.

- Der er mange ryttere, der suser rundt fra træner til træner, hvor det aldrig rigtig bliver til noget. Men dem der holder lidt ved og tror på det, de har gang, det giver pote. Man skal selvfølgelig kunne holde hinanden ud, kemien og respekten skal være der - som i et ægteskab, hvor man kender hinanden på godt og ondt. Nogle gange bander man, andre gange spiller det godt, siger Rune Willum under en travl aftentræning.

Udover at være træner er han en ganske habil rytter og danner par med Joachim Thomsen, og sammen driver de Dressurstald Willum Thomsen ved Vallø på Stevns.

Har dig og Cathrine haft kriser undervejs i samarbejdet?

- Nej, egentlig ikke. Jeg er sådan indrettet, at hvis der er noget, jeg er irriteret over, så siger jeg det med det samme. Jeg pakker ikke tingene ind, så det skal ud, og det regner jeg med, at Cathrine også gør! Der var været småting, men så har vi snakket om det, og der er hendes forældre også rigtig gode. De er nede på jorden og er til at tale med, og man kommer til at kende hinanden rigtig godt. Det hele skal spille, og man skal respektere hinanden i en ordentlig tone.

Hvad siger du til hendes mål om at blive verdens nummer et?

- Det er svært at spå om - hun skal have hesten til det, så det må tiden vise. Hun har evnen og moralen til det, men hesten skal også være der. Cathrine er god til at præstere under pres, hun kan tage det og bliver næsten bedre af det, hvor mange andre krakelerer, når de skal. Der er hun vanvittig god med gode konkurrencenerver. Det er vigtigt. Det nytter ikke at være verdensmester derhjemme, hvis man ikke får det ud på banen under konkurrence. Men hun har meget at lære, og det har vi alle sammen hele tiden, siger Rune Willum.

- Hun er kun 25 år, så der er tid nok, men drivet og viljen er der.

I denne weekend er der så DM på Broholm, hvor guldet fra sidste år skal forsvares. Cathrine Dufour er storfavorit.

- Alt kan ske, så det ved man aldrig. Man skal passe på med den slags forudsigelser. Vi tager en dag ad gangen og gør, hvad vi kan.

Rune Willum bevarer benene på jorden, hvorfra han træner Cathrine Dufour.