Magnussen får opgraderet Haas-motor før holdkammeraten

- Det var meningen, at det skulle foregå samtidigt. Men den ene (opgradering, red.) er kommet for sent, siger teamchef Günther Steiner.

- Vi skulle træffe en beslutning, og dette var den eneste fair måde at gøre det på, siger han om møntkastet.

Den ekstra dag kan vise sig afgørende for Magnussens muligheder i søndagens grandprix.

Fredag er der to testkørsler, hvor danskeren kan vænne sig til den nye opgradering.

Lørdag skal der køres en enkelt test, før Formel 1-kørerne skal i ilden i kvalifikationen.

Romain Grosjean ærgrer sig over, at han misser en testdag med opgraderingen.

- Uheldigvis får jeg den ikke før på lørdag, og det er ikke ideelt. Der er kun en (opgradering, red.), og det var ikke mig, der fik den. Det var et møntkast, og det har jeg aldrig været heldig med.

- Det er ikke ideelt, for det er en stor ændring på bilen. Jeg ved ikke, hvordan det bliver for os. Problemet er, at bilen skal bygges op omkring den nye pakke, siger franskmanden.

Magnussen og Grosjean ligger side om side i VM-stillingen med fire point hver.

Weekendens grandprix i Barcelona er sæsonens femte.