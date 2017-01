Kevin Magnussen tror på, at hans talent kan blomstre mere under de nye Formel 1-regler.

Magnussen: Regelændringer giver mere regulært race

Kevin Magnussen ser frem til at kunne presse sin Formel 1-racer mere efter de seneste regelændringer.

Han mener nemlig, at det i højere grad vil blive et spørgsmål om at kunne presse sin bil og dermed afsløre, hvilke kørere der er dygtigst.

- I de gamle biler og i sidste års model var det mere et kompromis. Din kørestil blev meget kompromitteret af dækkene, begrænset vejgreb og en masse kræfter, som gav meget hjulspin.

- I de nye biler drejer det sig forhåbentlig mere om at finde grænsen, siger den danske Haas-kører til Sky Sports.

Magnussen har længe haft ry for at være en dygtig kører, men han formåede aldrig rigtigt at vise sine evner hos Renault i sidste sæson.

Derfor ser han frem til at kunne trykke hårdere på speederen i 2017-sæsonen, hvor kravene til bilerne er ændret.

- Det bliver forhåbentlig en større udfordring at presse bilen til grænsen, så kompromiserne bliver en mindre bekymring. Det er mit håb i hvert fald.

- Det er sjovere at køre en bil, du virkelig skal presse hårdt og vride alt ud af i stedet for hele tiden at bekymre sig om, hvad der nu er det rigtige kompromis, siger Kevin Magnussen.

Han får første gang mulighed for at afprøve Haas-bilens muligheder i slutningen af februar, når Formel 1-feltet mødes i Barcelona til de første testdage.

Det første grandprix køres i Australien 26. marts.