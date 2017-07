Magnus Häuser på spring

- Og jeg synes, at det er gået hurtigt at vænne sig til træningen også. Men jeg har selvfølgelig også haft Henrik Lehm før inde i Brøndby, siger Häuser, der huserer centralt på midten og bevægelsesmæssigt minder ikke så lidt om Mikkel Wohlgemuth, men opgavemæssigt snarere er hen ad anfører Henrik Madsen.

- Jeg er jo i gang med det, som alle siger er så svært - springet fra ungdoms- til seniorfodbold. Men jeg synes, at det er gået over al forventning, selv om niveauet her har overrasket mig. Det går altså rigtigt hurtigt, og der er virkelig mange rigtigt gode fodboldspillere, siger Magnus Häuser, der satser på at komme til at spille en masse bold i det år, som kontrakten i hvert fald foreløbig gælder.