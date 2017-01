Det er noget af et felt, som Mads Pedersen skal op i mod i sin debut på World Tour-niveau. Foto: Mary Cardenas Photography.

Mads Pedersen lægger ud mod Sagan

Sport DB - 11. januar 2017 kl. 10:42 Af Kasper Nørgaard Hansen

Mads Pedersen fra Tølløse får noget af en debut på World Tour'en i cykling, når han lægger ud med Tour of Down Under i Australiens sol og varme.

For ikke blot skal den 21-årige sjællænder kæmpe med temperaturer på op imod 40 grader, han skal også kæmpe mod et temmelig skræmmende felt i årets udgave af løbet, der også kaldes for Australien Rundt.

På startstregen er for eksempel den dobbelte verdensmester Peter Sagan, og ham kan »Mads P.« roligt sætte sig på hjul af, for så længe man sidder dér, har man altid en chance for at vinde. Men selvfølgelig er det nemmere sagt end gjort for unge Pedersen, som i det allerførste løb for sit nye hold Trek Segafredo nok primært er med for at lære.

Af andre store og sejrsvante navne, som Mads skal op i mod, kan for eksempel nævnes Richie Porte, Geraint Thomas og Esteban Chaves.

Derudover stiller i øvrigt tre af Mads Pedersens landsmænd også op i løbet: Lars Bak, Michael Valgren samt Faxe-drengen Matti Breschel.

Tour of Down Under køres fra d. 17. til d. 22. januar.