Mads Pedersen snuppede en stor skalp med sejren i det franske etapeløb. Foto: BettiniPhoto Foto: Con Chronis/Cor Vos/BettiniPhoto©2017

Send til din ven. X Artiklen: Mads P: Min største sejr Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mads P: Min største sejr

Sport DB - 25. august 2017 kl. 21:02 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mads Pedersen fra Tølløse præsterede fredag et af de største danske etapeløbsresultater i lang tid.

Fredag kørte Pedersen nemlig over stregen som nummer 13 på fem og sidste etape af det store franske etapeløb Tour de Poitou-Charentes - i samme tid som vinderen Marc Sarreu. Og det var mere end rigeligt til at bevare 1. pladsen og dermed snuppe den samlede sejr i løbet for »Mads P.

Nogle timer efter, at sejren var kommet i hus, lykkedes det sn.dk at fange Mads Pedersen i det franske. Forståeligt nok var han vældig tilfreds med tingenes tilstand.

- Det føles rigtig godt. Det er altid fedt at få lov at vinde, og at have et hold, som kører for én på den sidste etape. Og det er da nok min største sejr som professionel. En dejlig følelse, siger det 21-årige stortalent.

Meget kan man sige om Mads Pedersen, men stjernenykker har man aldrig kunnet beskylde ham for, og efter at have glædet sig lidt over sejren over telefonen, tilføjer han da også hurtigt:

- Selvfølgelig kan det hér måske betyde, at jeg vil kunne få min egen chance lidt oftere fremover, men derudover har sejren ikke den store betydning målt på den korte bane. Allerede på søndag er »de store drenge« tilbage (I World Tour-løbet GP Plouay, red.) Og der skal jeg tilbage og udføre mit job som slider igen, forklarer den kraftfulde rytter.

Den samlede sejren i Tour de Poitou-Charentes blev grundlagt på torsdagens enkeltstart, hvor Mads Pedersen slog sine nærmeste konkurrenter ganske eftertrykkeligt og tog etapesejren.

Hér havde sjællænderen fået god hjælp af holdkammeraten og enkeltstartsspecialisten Mathias Brändle, som havde taget Mads P med ud på en rekognoscering af ruten. Noget som viste sig i den grad at være den ekstra forberedelsestid værd..

Fredag skulle førertrøjen så forsvares på en kuperet rute. Og selv om der var pres på fra alle sider, var der aldrig panik på hos Pedersen og hans Trek-Segafredo-hold.

Mads Pedersen konkluderer:

- Jeg skylder en kæmpe tak til mine holdkammerater - de gjorde det super godt.