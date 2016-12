Frederik Andersson bliver i TMS frem til 2019. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Målmand forlænger med TMS

Sport DB - 28. december 2016 kl. 20:15 Af Anders Kamper

TMS Ringsted har benyttet julen til at få blæk på papir, så målmand Frederik Andersson nu står mellem stængerne frem til sommeren 2019 således, at kontrakten er forlænget med to år. Hvis han bliver tiden ud, vil Andersson til den tid have været Ringsted-mand i fire-en-halv sæsoner.

- Frederik er de sidste måneder virkelig kommet op på et niveau, som hører til toppen af 1 division, siger træner Christian Dalmose, der sammen med TMS-ledelsen er ved at smede de næste sæsoners herretrup sammen allerede nu.

- Træningsmæssigt har Frederik øget sin indsats, som har betydet, at han i dette efterår har stået nogle superkampe - som eksempelvis ude mod Ajax og Sydhavsøerne, som gav fire point. Jeg har en forventning om, at Frederik kan blive 25 procent bedre. Hans glæde og lyst til at blive bedre og træne hårdt er også en af grundene til, at vi er glade for, at vi har Frederik to år mere - så kan han fortsætte med at danne målmandspar med Brian Jørgensen, siger TMS-træneren, der skiftevis har sendt de nævnte keepere på banen i efteråret og har fået fine svar igen med enkelte udsving i den gale retning.

Resultaterne fejler dog ikke noget, idet TMS er ubesejret i de seneste ni kampe i træk.

Selv siger Frederik Andersson:

- Jeg har nu været i TMS Ringsted i to år, har et halvt år tilbage af den nuværende aftale,og jeg har haft en godt tid hos TMS Ringsted. Derfor var det helt naturligt at forlænge to sæsoner yderligere. Træningsmiljøet er godt, jeg har et godt samarbejde med Brian, og vi spiller med i toppen - hvem ved: Måske det bliver Liga? siger han i en pressemeddelelse fra klubben.

Frederik Andersson er nærmest født ind i FIF, men kom til TMS i efteråret 2014 fra HIK, efter at Mathias Olsson var gået helt kold i karrieren i TMS og ville ud af kontrakten.

Efter nogen tid kom Andersson til TMS, han slog til og bliver altså nu i klubben et par år mere.