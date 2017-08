Brian Jørgensen er ude i kulden i TMS i 1. holdsregi, uden egentlig at have konkurreret om pladsen på 1.holdet. Foto: Anders Kamper

Målmand degraderet i TMS

Sport DB - 26. august 2017 kl. 19:49 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»TMS Ringsted styrker målmandspositionen«.

Sådan lød overskriften på den pressemeddelelse, som TMS Ringsteds formand Henrik Dudek sendte ud om aftenen efter sæsonens første træningsdag, den 24. juli. Her var Mikkel Tønners den nye mand i målet, der skulle konkurrere med Frederik Andersson og Brian Jørgensen om de to pladser til hver kamp.

Ved den lejlighed blev det dog ikke meddelt, at Brian Jørgensen allerede inden ferien, en måned før, havde fået besked på, at han fremover ikke skulle træne med 1. holdet.

Han kunne se frem til måske enkelte træninger med 1. holdstruppen, men ellers var han en del af 2. holdstruppen i 2. division.

Hvad Mikkel Tønners angår, har han ikke trænet på 1. divisionsniveau i flere år, da han har optrådt for 2. divisionsklubber i København. Pludselig var han udset til at være en regulær konkurrent til Jørgensen/Andersson.

I denne uge har TMS-truppen været på træningslejr på Kreta, som er en tur, Jørgensen har været med til at sikre via den placeringsbonus, som Borup Kemi udlovede sidste efterår.

Men Brian Jørgensen har ikke været med - frosset ud, som han føler sig af den klub, han elsker højst af alle og har stået fast for i 10 år med skiftende makkere i målet. Om nogen er Brian Jørgensen »Mr. TMS« og med en status tæt på »legende«.

Nu skal hans tid i klubben slutte sådan. Med en slags udfrysning.

Blev kaldt til møde

Men hvad er der sket, siden han ikke længere er inde i varmen?

- Jeg ved ikke, hvad der foregår. Jeg har et år tilbage af min kontrakt, og jeg vil min håndbold, og det ved klubben. Inden ferien blev jeg kaldt til et møde med trænerteamet (Christian Dalmose og Per Wulff, red.). Her fortalte de, at de med bestyrelsen havde vendt målmandsposten, og at den skulle styrkes. De havde ikke været helt tilfredse med mig i en sæson, hvor vi dog blev nummer tre. Vi kunne have stået bedre, ja, men vi gjorde det fint, siger Brian Jørgensen hjemme i Danmark, hvor han passer sit civile arbejde i Nordea, mens holdkammeraterne altså er på tur. Og kommer hjem i dag.

»Men sådan er gamet«, tænkte Brian Jørgensen efter mødet, hvor han indstillede sig på, at TMS så ville jagte målmænd på Liga-niveau, hvis den nævnte »styrkelse« skulle være reel. En sådan kapacitet lykkedes det åbenbart ikke at finde, for Mikkel Tønners var altså manden, der skulle konkurrere om at være 2. valg til posten.

Hvad Brian Jørgensen ikke vidste, da opstarten begyndte, var, at han i realiteten var færdig på 1. holdet. Kasseret. Frosset ud af trænerteamet. Den nævnte konkurrence nåede nemlig ikke så vidt, for Tønners var 2. målmand, og pludselig var Brian Jørgensen ikke engang 3. målmand. Den plads havde lærlingen Thomas Matic overtaget.

- Jeg fik at vide, at jeg var 4. valg og at jeg kunne træne med i opstartsperioden, men efter træningslejren skulle jeg træne to gange om ugen med 2. holdet. Det fik mig da til at overveje det hele, og hvis klubben havde lavet »en Claus Møller Jakobsen« og hentet Kasper Hvidt, så fair nok, og så skulle jeg nok træde til side, men det er det altså ikke. Jeg har intet mod konkurrence - jo mere, jo bedre - men den skal være reel og fair, siger Brian Jørgensen, der blev far for et halvt siden og netop har købt hus.

Endnu et møde

Af de grunde vil han ikke bare rive kontrakten med TMS over, og en køretur til en ny klub på Lolland, i Ølstykke eller København ligger ikke i planerne.

I starten af august blev Jørgensen så kaldt til et nyt møde med Dalmose/Wulff, hvor han fik ros for sin træningsindsats og indstilling trods situationen, og blev nu tilbudt at blive et supplement til målmandstræner Morten Fager, der også er tilknyttet diverse ungdomslandshold, og skulle melde tilbage til klubben, om han ville blive i TMS.

Jørgensen meddelte, at han blev i klubben, men derefter stod den på endnu et møde, hvor der pludselig ikke blev snakket om det tidligere forslag om supplement som målmandstræner, men at han fremover kun skulle træne med 1. holdet en gang om ugen og 2. holdet to gange ugentligt.

En personlig hetz

Få dage efter blev det så endnu engang ændret til, blot at skulle træne med 2. holdet. En planlagt fotosession i sidste uge skulle Brian Jørgensen også have deltaget i, men blev ikke indkaldt, da »hans tøj ikke var kommet«, som det lød fra Dalmose. Alle andre spilleres tøj var kommet, og det officielle holdbillede er nu uden Brian Jørgensen.

Han indgår altså ikke i Dalmoses ellers TMS Ringsteds planer, og uge for uge får han en ny besked på, hvad han skal.

- Jeg føler lidt, det er en personlig hetz, som jeg ikke ved, hvor kommer fra. Jeg bliver og kæmper, jeg har en kontrakt, og jeg føler, jeg har niveau til at være med. Det har jeg vist, at jeg kan. Nu kom det bare som et lyn, at der skulle være konkurrence, og det har jeg som sagt intet imod. Det er kun sundt, siger Brian Jørgensen.

Han har gravet dybt i hjernekisten efter en reel forklaring på denne »misser«, og kan kun komme på perioden i april og maj, hvor der opstod en misforståelse mellem Brian Jørgensen og TMS om betalt orlov eller ej, efter at hans far døde i slutningen af april. I øvrigt få timer efter TMS Ringsteds allersidste kamp mod Skanderborg.

Kort fortalt ville Brian Jørgensen have en uges orlov for at komme sig, og tilbød at klubben kunne trække ham en uge i løn. Han blev i stedet tilbudt en måneds orlov, hvad han dog ikke vidste, var, at han ville blive trukket i løn. Dette blev oplyst i en mail senere på aftenen. Dette medførte at han meldte sig syg. Med løn. Det endte med 14 dages sygemelding og en uges ferie samt et efterfølgende møde med formand Dudek. Her blev trådene og misforståelserne redet ud. Mødet blev afsluttet med en krammer. Videre.

- Undervejs foreslog Dalmose faktisk, at jeg kunne få to-tre måneders orlov, hvilket var lidt vildt, så jeg spurgte lige ud, om de var ved at finde en anden keeper. Det var de ikke, fik jeg at vide, fortæller Brian Jørgensen.

Tiden skulle vise, at det så alligevel viste sig at være tilfældet og at Jørgensen var på vej ud i kulden.

- Jeg føler, at jeg har gjort det, jeg kunne i det her forløb. Jeg har valgt at blive og kæmpe, men det har jeg ikke fået lov til fra Dag 1. Men jeg bliver og kæmper, selv om det er en lidt anden verden at træne med 2. holdet, siger Brian Jørgensen.

»Skræmmende«

Han har det dårligt over det her.

- Det skræmmer mig, at det kan ske. Hvis man er fælles om en beslutning og jeg ikke er god nok længere, så fint nok, men det er ikke case'en her. Jeg troede aldrig, at det her skulle ske for mig, og der bliver talt meget om, at vi er et produkt overfor sponsorerne og den slags. Det er vi, ja, men vi er også mennesker. Vi har et liv med hus, familie, kone og børn, og vi skal behandles som mennesker. Det skal man lige tænke over.

Du føler dig som et produkt mere end en spiller?

- Virkelig. Man ligger på en hylde og bliver bare kasseret. Det er skræmmende, at det kan gå sådan. Jeg bliver og spiller på 2. holdet, for det er ikke de drenges skyld, at jeg er havnet der, og så skal jeg nok øse ud af min erfaring dér også.

Føler du at klubben prøver at fryse dig ud, for at de kan spare din løn?

- Det skal jeg ikke kunne udtale mig om. Men der må ligge et eller andet bag, siden min situation pludselig er endt på denne her måde.

Men du stopper ikke før tid?

- Det gør jeg ikke. Jeg er stadig TMS' er, og det er jeg, selv om nogle få personer forsøger at spolere det for mig.