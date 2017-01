Kristian Lindberg i efterårets kamp mod HB Køge, hvor han smutterl mellem Andreas Hansen og Daniel Arrocha, men ikke får afsluttet ordentligt. Foto:Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Lindberg bliver i FC Roskilde

Sport DB - 19. januar 2017 kl. 18:57 Af Jeppe Lodberg

Oprindelig var det tænkt som en sæson-lang kontrakt til at se hverandre an på og udenfor banen, den som FC Roskilde og Kristian Lindberg skrev under på i september måned sidste år.

Men der gik næsten to måneder, førend den 22-årige angriber fik sin spilletilladelse efter påholdet i den spanske 3. divisionsklub Baleares, så det var ikke mange kampe Kristian Lindberg kunne »blive vejet på« i efteråret.

Men nok - åbenbart, sammen med en fin op- start efter jul. Torsdag forlængede FCR og Lindberg aftalen med halvandet år, så den nu løber til udgangen af 2018.

- Jeg har haft en god opstart indtil videre - jeg har selvtrænet meget i ferien og haft stor fokus på de små ting, som er mindst ligeså vigtigt som så meget andet. Det gælder både kost, søvn og væske. Jeg føler mig i god form og kan mærke på mig selv, at min sult for succes aldrig har været større end den er nu, siger Kristian Lindberg til FCR's hjemmeside og føjer til:

- Så det er dejligt, at klubben også har lagt mærke til mig og viser mig tillid med den her forlængelse. Der er et rigtig godt projekt i gang i FC Roskilde, og det ser utrolig spændende ud med en sindssyg stærk trup og et rigtig godt trænerteam. Så jeg tror, at vi går et rigtig spændende halvår i møde.

Også roskildensernes manager, Anders Theil, er svært tilfreds:

- Lindbergs potentiale er stort og han er en rigtig dygtig afslutter. Vi har en stor tro på, at han endelig kan få forløst det. Vi tror også den modgang Lindberg har haft, har fået ham til at indse, at der skal arbejdes endnu hårdere. Det er i hverfald det, vi ser på træningsbanen fra ham. Så vi er meget tilfredse med kontraktforlængelsen, siger han til hjemmesiden.