Lehm glad for et point

11. maj 2017

HB Køges træner Henrik Lehm så en form for fremgang mod Fredericia (1-1) i forhold til 0-2 nederlaget søndag til Fremad Amager.

- Der var mange, der viste energi og der blev kæmpet for det. 1. halvleg er ikke god, og vi hang ikke sammen og fulgte ikke godt nok med. Fredericia kunne godt have scoret et par mål mere, og derfor trak vi os lidt tilbage efter pausen, men spillet hakker for os, og vi har svært ved at få det til at køre. Derfor er jeg superglad for det ene point og at vi fik scoret et godt mål efter et fint angreb, siger Henrik Lehm om Malte Amundsens oplæg til Marc Rochester. Det førte til 1-1 efter 17 minutter.

Fredericia kom foran allerede efter fire minutter på et straffespark, da Alexander Ludwig ramte bolden med hånden.

Lee Rochester kan også godt leve med resultatet.

- De fik et dumt mål på et lortestraffe, og jeg når ikke at opfatte, hvad der sker. Det er helt vildt at dømme straffe så tidligt i kampen, når det er så tilfældigt, siger Lee Rochester.

- Det var op ad bakke der, men vi kom godt igen og viste god moral. Og da Marc scorer, vil have bolden hurtigt for at kunne score igen, men Fredericia er et godt hold og kommer med et godt udtryk og er stærke. De spiller os tynde i nogle situationer, men andre gange har vi godt far i dem, siger Rochester, der nu vil have en sejr, når Næstved kommer på besøg søndag.