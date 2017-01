17-årige Lærke Toft Ruby er på rekordtid blevet én af Europas bedste svømmere i åbent vand. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

Lærke fra Jyllinge vil være havets dronning

Sport DB - 25. januar 2017

Af Kasper Nørgaard Hansen

Det er januar, det er pivende koldt udenfor, og stormene raser fra tid til anden. Det er med andre ord meget, meget lidt fristende at svømme udendørs lige for tiden - og 17-årige Lærke Toft Ruby fra svømmeklubben A6 bruger da også vinterhalvåret på at træne i tempererede bassiner som i Jyllingehallen.

Men faktisk er det ikke hér, at hendes store hjerteblod ligger. Lærke er nemlig begyndt at svømme en pokkers masse udendørs - i have og fjorde. »Open Water«-svømning, som disciplinen også kaldes, er med andre ord blevet hendes store satsning.

Hun har svømmet konkurrencesvømning siden hun var otte, men kun det seneste halvandet års tid har det været Open Water-svømningen, som har været i højsædet. En disciplin, som i Danmark er ret ny - men internationalt set har været en stor ting i flere år. For eksempel er det for længst blevet en OL-disciplin.

- Landsholdet herhjemme har kun eksisteret i et par år, og det startede egentlig med, at forbundet kontaktede nogle af os svømmere, som var gode på langdistancer som 800- og 1500 meter. Det var for eksempel mig, fortæller Lærke med et bredt smil.

- Heldigvis er det gået ret godt. Jeg var med til EM i sommer, hvor jeg vandt juniorklassen og blev nummer tre for seniorer. Så det er nok den vej jeg satser nu, siger den talentfulde 17-årige, som altså allerede nu har nået Europa-eliten på det åbne vand. Og dermed synes OL i 2020 faktisk absolut heller ikke urealistisk.

Spørgsmål: Udover at man er udendørs, hvad er så den største forskel på bassinsvømning og Open Water-disciplinen?

- Der er virkelig, virkelig stor forskel. Vind og vejr, strømforhold, pludselige høje bølger - og så ikke mindst orienteringen. Man skal hele tiden kigge op og se, hvor man er - for ellers svømmer man forkert! Og så svømmer man jo nærmest i et felt, som man kender det fra cykling. På den måde er der også meget mere taktik i det. Det er fedt!