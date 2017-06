Malene Krølbøll har succes i USA og skal nu til EM igen. Privatfoto

Krølbøll til EM igen, igen, igen...

Sport DB - 29. juni 2017 kl. 10:02 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Malene Krølbøll fra Hedeland Golfklub forleden fik beskeden om, at hun er udtaget til EM for hold med det danske landshold, kom det ikke som nogen stor overraskelse. De seneste fem år i træk har hun været udtaget til kvindelandsholdet, og inden da blev det til to EM-optrædender med pigelandsholdet.

Det er altså en særdeles erfaren kvinde, der nu er udtaget, og hun er blevet bedre og bedre over årene. De seneste tre sæsoner har Malene Krølbøll spillet college-golf i USA på Coastal Carolina University i Conway (South Carolina), og her har hun markeret sig som sit holds bedste spiller med en perlerække af solide runder, der har ført hæder og fine placeringer med sig.

Det store og længe ventede resultat kom i efteråret, hvor Malene Krølbøll endelig kunne kalde sig vinder af en turnering efter et langt tilløb med et par 2. pladser. I september steg hun dog til tops i Colorados Golfweek Conference Challenge, hvor hun i en tæt duel endte med at vinde efter sidste runde i 66 slag. Den satte Alivia Brown på plads, og så kunne Malene Krølbøll endelig juble. Dels over sejren, dels over at hun gik en af de rigtig lave runder, hvor hun ellers hylder princippet om at gå stabile runder ude for store udsving.

- Det kan godt være, at jeg ikke altid går super lavt, men heller ikke super højt - jeg går stabile runder, men min sejr kom på det helt rette tidspunkt. Når man er blevet nummer to par gange, så er man lidt træt af at stå bagved vinderen. Jeg var også nummer to undervejs på sidstedagen, men så kom jeg igen, fortæller Malene Krølbøll, der netop nu er hjemme på sommerferie efter tre år i USA og inden det sidste og fjerde år over there.

Tager også uddannelse

Hendes gennemsnitsrunde i USA ligger på 72,66 slag, og tiden i USA bruges til at forberede et hop ind i de professionelles rækker. Samt tage en uddannelse rettet mod kommunikation og marketing.

- Efter gymnasiet var jeg ikke klar til springet, men i USA kan jeg både studere og spille golf samtidig og blive mere klar til at blive professionel. Jeg er på et hold, så det er en anden måde at spille på, hvor man i Danmark spiller mere individuelt, hvis det ikke er med klubben eller ved EM. Nu har jeg tid til at arbejde med mit spil og tage en uddannelse samtidig, og det havde været sværere i Danmark, siger Malene Krølbøll.

Om hun så er blevet en bedre spiller i USA, er spørgsmålet.

- Jeg er blevet bedre på den måde, at jeg kan undvære en træner, for det eksisterer ikke rigtig derovre - herhjemme var jeg mere afhængig af, at der var træning en gang om ugen. Nu arbejder jeg meget for mig selv og skal løse problemer.

Malene Krølbøll løser det på den måde, at hun hver anden uge sender en video hjem til træner Martin Hansen i Roskilde Golfklub eller landstræner Thomas Poulsen. De kommer så med input til forbedringer.

Bliver nok i USA

Det har åbenbart fungeret, for sejren i Golfweek Challenge og mange stabile resultater og runder har ført med sig, at Malene Krølbøll nu overvejer at blive i USA, når tiden på Coastal Carolina University er slut.

I første omgang bliver det ganske sikkert ikke på den stærke LPGA Tour, så Krølbøll må nok omkring den næstebedst Symetra Tour og derfra slå sig ind i det bedste selskab.

- Mange europæiske spillere søger med tiden til USA, og så tænker jeg, at jeg ligeså godt kan starte derovre. Især når nu jeg er godt i gang, og min træner har mange kontakter, og så er det måske godt at holde fast i det. Det er værd at give det et forsøg, siger Malene Krølbøll.

Inden det sidste år i USA gælder det først forsvaret af sejren fra sidste sommer i Danish International Ladies Amateur Championship i Silkeborg i næste uge. Derefter gælder det EM for hold, og kort inden returrejsen skal Malene Krølbøll være med til at sikre Hedeland en god afslutning på sæsonen i 1. division.

- Vi går efter medalje ved EM, men det bliver svært - det vigtigste er bare, at vi kommer godt i gang.

Gennem alle årene har Malene Krølbøll spillet for Hedeland Golfklub, og her vil hun gerne afslutte sæsonen bedst muligt, inden turen går til Solheim Cup i Iowa (som tilskuer) og derefter hjem til South Carolina.

- De har gjort så meget for mig, og så vil jeg gerne give dem noget tilbage også, siger Malene Krølbøll om hjemmeklubben i Danmark.