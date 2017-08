Kristian Pedersen på den gamle hjemmebane i Herfølge. Foto: Anders Kamper

Kristian »P« mere end 19 millioner værd

Sport DB - 11. august 2017 Af Jeppe Lodberg

For tre år og en sommerferie siden stod den på danmarksseriefodbold i Ringsted for Benløse-knæsten Kristian Pedersen, men så synes den da 19-årige venstre back, at han ville følge rådene og se, om talentet rakte til at komme lidt højere op i rækkerne.

Det kunne det, mildest talt, viste to år i HB Køge, hvor han blev en profil så lysende, at det seneste års tid er blevet tilbragt i den tyske hovedstad hos 2. bundesligaklubben 1. FC Union Berlin.

Dét kunne sportsmagasinet Bild så fortælle, at italienske Fiorentina havde tænkt sig at lave om på, så de foreslog tyskerne at sende den just 23-årige høje, blonde dansker ned i solen mod at de sendte en check på 19 millioner kroner den anden vej.

Jævnføre fodboldsitet bold.dk afviste Union Berlin tilbuddet og klubpræsident Zingler skulle i samme sætning have sagt, at Union »ikke er en udviklingklub«. Han kunne vel lige så godt have sagt »ja tak, det er så udbetalingen - hvordan ønsker I at afdrage de resterende 80 procent«.

Kristian Pedersen - eller bare »P«, som han kaldes - siger ikke så meget.

- Jeg ved bare, at der er lagt et konkret bud på mig. Det har min agent fået at vide og fortalt mig.

- Men hvis klubben ikke vil sælge mig, så er det jo ret ligegyldigt. Og det er det også for mig. Den italienske Serie A lyder da spændende, men jeg er også meget glad for at være her.

- Hvis der kommer noget, som klubben finder interessant - og som jeg synes er interessant, så tænker jeg, at vi sætter os ned og snakker om det. Men ellers - hvis jeg begynder at tænke over den slags, så mister jeg fokus på det, jeg skal: At gøre det godt for Union til træning og kamp, siger Kristian Pedersen, og det går egentlig meget godt med det.

Efter sidste års fjerdeplads, seks point efter Braunschweigs treere, der siden tabte kval.kampene, er den berlinske skude sat mod 1. Bundesliga:

- Vi vil meget gerne rykke op, og vores indkøb til sæsonen viser også, at vi mener det alvorligt, siger Kristian Pedersen, som har fået fuld spilletid i sæsonens to første og vundne kampe.

