Brian Jørgensen i TMS-målet. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Kommentar: Brian J., TMS og Tønners Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommentar: Brian J., TMS og Tønners

Sport DB - 30. august 2017 kl. 13:39 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommentar: Er TMS Ringsted virkelig kommet til så mange penge, at klubben har råd til at hente en fjerde målmand, når man i forvejen har Frederik Andersson, Brian Jørgensen og Thomas Matic?

Det hårde svar er nej, men når klubben gerne vil endnu tættere på Håndboldligaen, så gør den nu forsøget ved at hente den tidligere topmålmand Mikkel Tønners og forfremme ham omgående til en plads i 1. holdstruppen.

Det har så efterladt klubmanden og ærke-TMS'eren Brian Jørgensen i et tomrum med år tilbage af hans kontrakt, og han føler sig dårligt behandlet af såvel træner Christian Dalmose som formand Henrik Dudek.

Når man så oveni utilfredsheden går offentligt ud med kritikken og deltaljerne i et forløb, som Brian Jørgensen gjorde i weekenden i DAGBLADET og på www.sn.dk, så skærpes konflikten selvfølgelig. Og efter 10 års optrædender for TMS som fast del af 1. holdstruppen, er det nu slut for Brian.

Målmanden høster ikke roser i TMS-toppen for at ytre sig udenfor klubbens fire vægge - snarere en kold skulder, vrede og massiv skuffelse. Og mon ikke også han indkaldes til en kammeratlig samtale med skarpe ord og øjne henover bordet...?

Udefra set er forløbet ikke kønt, og hvis Brian Jørgensen har ret i sin fremstilling, er han blevet dårligt behandlet, men en mønt har som bekendt to sider. I denne sag får vi bare ikke den anden at se fordi formand Dudek, med meget stramme læber, lukker den ned ved at sige, som han gør:

»Brian udlægger noget, der er foregået på de indre linjer i klubben, men det får du ikke mig til at gøre.«

Formanden vil således ikke hverken vaske eller tørre TMS-tøjet offentligt, og bagved indikerer Dudek selvfølgelig også, at han og Dalmose har en anden version af sagen end Brian Jørgensen. De vil bare ikke lufte medarbejdersager offentligt.

Sådan er det nu engang i en konflikt, og det ulykkelige for målmanden er selvfølgelig, at han skal slutte sin tid i TMS på denne måde, når han egentlig på rette tid og sted skulle klappes ud af hallen efter lang og tro tjeneste.

I alt det her skal man huske, at Brian Jørgensen ikke havde nogen god sidste sæson, og det ved han udmærket godt selv. Der var alt for få redninger i de afgørende kampe, og her var Frederik Andersson for vidt ikke meget bedre, men reddede dog TMS ude mod Sydhavsøerne, han er yngre og fremtidens mand.

Det er Brian Jørgensen ikke, og nu er han så 4. valg. Dudek siger godt nok, at Dalmose til enhver tid skal og vil stille det bedste hold, men jeg har svært ved at se Brian Jørgensen stå for 1. divisionsholdet igen.

Han har brudt formanden og trænerens tillid, så Mikkel Tønners skal stå meget, meget dårligt eller blive skadet, hvis Jørgensen skal i spil. Stakkels Tønners, kan man i øvrigt næsten sige - han er uforvarende blevet et slags ufrivilligt midtpunkt i denne sag, da han har »taget« eller »fået« pladsen som 2. målmand, og tilskuernes øjne vil hvile på ham, når det løs om få uger i Dansk Kabel TV Arena. "Er han bedre end Brian?", vil der blive tænkt og spurgt.

Thomas Matic? Han kommer ikke seriøst i spil og er med for at lære.

Om TMS Ringsted så kommer tættere på Ligaen efter alt her preseason-palaver - ja, det bliver utrolig spændende at se og følge!

Anders Kamper er sportsredaktør på DAGBLADET Ringsted/Roskilde/Køge