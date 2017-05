Quarterback Kristoffer Kureer (med bold) er sluppet ud af »lommen«, mens der (tv.) bliver lagt fine blokeringer for ham. Sekvensen stammer fra sæsonåbneren mod Slagelse Wolfpack. Som Køge vandt med 40-20. Foto: Henrik Kureer

Køges Marines buldrer mod toppen

18. maj 2017
Af Kasper Nørgaard Hansen

Den første måneds tid i 2. division i denne omgang har været lidt af en jubelstund for Køge Marines indtil videre.

I første spillerunde mødte Køge deres gamle ærkerivaler Slagelse Wolfpack - de to har gennem årene mødt hinanden masser af gange i både 2. division og Danmarksserien. Denne gang vandt Marines med sikre 40-20.

I holdets anden kamp i foråret gik det endnu bedre. Det tidligere storhold, Avedøre Monarchs (som en gang blev trænet af en vis Claus Elming) blev gennembanket med 40-0, og så var der jubel i Køge-lejren.

Og nå ja, så har holdet også fået tildelt en skrivebordssejr, fordi Svendborg Admirals har trukket sig fra divisionen kort før sæsonstart. Nuvel, det har alle de andre hold i rækken også, men dermed stadig en modstander mindre som skal besejres - i kampen om at holde sig helt fremme i toppen af rækken.

Vi fangede klubbens spillende formand, Marcus Kølbjerg, som primært dækker safety-positionen på holdet, for at høre lidt om succesen.

Større professionalisme

Spørgsmål: Har I gjort noget anderledes op til denne sæson, siden I som oprykkere kan dominere sådan?

- Ja, det har vi. For det første har vi indgået et samarbejde med Copenhagen Tomahawks' andethold - som har suppleret os med et par spillere. To rigtig dygtige folk, en cornerback og en linebacker. De har fået sat noget mere skik på vores forsvar.

- Så har vi også fået et par spillere fra det hedengange Odense Swans-hold. Ikke mindst runningbacken Dan Bohn, som er en kæmpe kapacitet. Han er blevet running backs coach udover selv at spille. Så vi har altså et seriøst tungt løbeangreb i år, når man tænker på, at vi i forvejen jo har Mads Therkildsen på positionen. Jeg tror og håber på, at vores løbespil kommer til at gøre ondt på rigtig mange hold i rækken, siger Kølbjerg - ikke uden tilfredshed i stemmen.

Udover den betydelige spillertilgang til holdet har Køge Marines også optimeret et par yderligere parametre omkring det at have et slagkrafttigt football-hold.

- Det er super fedt, at vi nu har så bred og stor en trup. Og så har vi ganske enkelt udvidet vores playbook, så vi nu har langt flere designede spil i kampene. Men vi har også sat ind allerede fra vinterpausen. Vi har haft masser af træningstider på kunstgræs og styrkecenter-timer for hele holdet. Man kan vel nok godt sige, at det er blevet en del mere ambitiøst i år.

Spørgsmål: Kan i ligefrem rykke videre op i Kvalligaen (svarer til 1. division) i år?

- Det er meget tidligt at sige allerede nu. Men i næste runde møder vi Kronborg Nights, som må forventes at ligge helt oppe i toppen af rækken, når sæsonen slutter. Man kan sige det sådan, at vi ved meget mere om vores styrke, når vi har mødt Kronborg på søndag, siger Marcus Kølbjerg.