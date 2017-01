Brian Ankersen i kampen for Køge mod FIF i efteråret. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Køge vil holde eget fokus

Sport DB - 24. januar 2017 kl. 11:39 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Håndbolds nedrykkere i 2. division kommer igen på en noget nær umulig opgave tirsdag aften, hvor holdet på udebane på Frederiksberg møder topholdet og oprykningsfavoritterne fra FIF.

Frederiksberg-holdet med en række profiler og tidligere etablerede 1. divisionsspillere på holdet styrer direkte mod 1. division som ubesejret i alle 13 kampe og med et scoringsgennemsnit på 27,4 mål. Da FIF besøgte Køge i premieren endte det 30-13, og med det resultat in mente går Køge ikke decideret efter revanche i returopgøret. Fokus ligget et andet sted.

- Vi tænker ikke så meget på, at vi skal vinde den kamp, men mere at fortsætte den gode træningsmoral vi har haft på det seneste og de gode takter fra kampen mod Team Sydhavsøerne (blev slået 27-21, red.). Vi skal lægge et lag mere på vores spil, og det inbebærer, at vi gerne vil score syv mål i hvert kvarter i kampen, og så ser vi, hvor langt det rækker. Hvis de pludselig undervurderer os eller ikke rammer dagen, så skal vi slå til, siger Køges Brian Ankersen.

- FIF er stærke, og vi er selv lidt ramt af skader, så det bliver svært for os. Vi må give den fuld gas og arbejde videre, så vi er helt klar næste sæson. Vi er på rette vej med gode træninger, som bare skal omsættes i kamp - det er vores problem. De unge spillere skal også lære at tage mere og mere ansvar, og det er ikke i morgen eller om et halvt år, men lige nu. Jo mere hår de får på brystet nu, jo bedre, siger Brian Ankersen.

Kampen spilles kl. 20.00 i Frederiksberg Hallen.