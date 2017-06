Se billedserie Køge Håndbolds formand Keld Møller på pressemødet i Spar Nords lokaler mandag aften. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Køge Håndbold mod nye tider Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Køge Håndbold mod nye tider

Sport DB - 15. juni 2017 kl. 10:23 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jesper Køster blev med egne ord både overrasket over det massive fremmøde i hans bank i aftes, men også over størrelsen på den check, han tidligere på dagen havde skrevet under på sammen med formanden for Køge Håndbold, Keld Møller.

Med Spar Nord som største sponsor og et markedsføringsbidrag på 187.000 kr. årligt fra Køge Kommune går Køge Håndbold nu efter at skabe det, klubben uden at rødme kalder »Sjællands bedste håndboldmiljø«.

Ikke fordi klubbens bestyrelse og drivende personer synes, at andre klubber gør det dårligt - men blot for at have et mål og noget at gå efter i det arbejde, der er sat i gang med fuldtidsansættelsen af herretræner Robert Gertsen og Frederik Gullerup på konsulentbasis som ansvarlig for børnehåndbolden.

Og der er sket - og kommer til at ske endnu mere i klubben den kommende tid, og alene på medlemssiden har Køge Håndbold knækket kurven med en fremgang i antallet af medlemmer på seks procent.

Det er blot en start i den vision, der godt kan kaldes 2.0 og som har fire ben at stå på. Køge Håndbold kalder dem »bolde«.

De fire er:

Du kan, hvad du vil.

Håndbold i balance.

En klub, flere tilbud.

Forening 2.0 - blandt andet en accept af sociale mediers mange platforme.

De bolde er udviklet i samarbejde med DGI, som klubbens bestyrelse gik til sidste forår i erkendelse af, at man manglede inspiration. DGI satte fingeren på organisation og kommunikation. Det resulterede altså i de fire bolde, der er kastet, og siden februar Keld Møller været formand, hvor han afløste Poul Henning Vive. Han gik faktisk af sidste år.

- Vi er på en måde ved at udvikle en ny klub i version 2.0, hvor vi tager de gode fra tidligere og bygger nye lag på og gør den mere moderne og klar til nye tider og aktiviteter, sociale medier og den slags. Midt i det kommer så målet om at skabe Sjællands bedste håndboldmiljø, som ikke handler om bredde eller elite, men som er en klub for alle og hvor vi skal have spillerne til at spille håndbold længst muligt, siger Keld Møller siddende i Spar Nords blødere afdeling.

- Nu er der kommet en masse ord og handlingsplaner, og dem skal vi implementere. Vi er godt i gang, og menig mand, spillere og ledere skal kunne se, at der er sammenhæng i tingene. Jesper Køster var i GOG forleden, hvor flere kom hen til ham for at høre, hvad der sker i Køge Håndbold. Vi er derude, og nu skal de gode historier formidles.

Hvad drømmer du om?

- At vi har en klub, hvor man gider komme, der er mangfoldig og fed at være i. Med de nye haller ved stadion får et sted at være, og det har vi savnet. I de sidste 10-12 år har vi været i fire-fem haller i kommunen, og derfor har foreningen ikke været samlet. Det har gjort det svært at udvikle. Nu kan vi styre det oppefra, og drømmen er, at vi spiller på højt niveau - gerne med et herrehold i 1. division, og så skal vi have damerne op i 3. division. Vi har et ungt hold, der meget gerne må komme i 2. division. Hvis det hele flasker sig, så er øverste hylde ikke umuligt for herrerne.

Ligaen?

- Ja, men det afhænger af mange ting, men vi har en træner med EHF-uddannelse, der også er foreningsmand, og han er meget engageret. Det samme gælder Frederik Ullerup - de to har fundet hinanden rigtig godt, og det er nu, det skal ske. Sammen skal vi skabe et miljø, som folk vil være i og trives i med lektiecafé og den slags, og den gamle foreningsstruktur kommer vi ikke tilbage til. Omkring Ligaen, så ligger vi i en kommune med 60.000 indbyggere, og den må gerne være med oppe - mindst i 1. division, og derfra skal være tage næste skridt, siger Keld Møller.

En stor tro

Han fortsætter:

- Vi kan jo se, at der er en plads til os. Sagt med et smil, så er fodbold sgu lidt kedeligt, og der sker mere i håndbold, og vi kan mærke, at der er liv i sporten her i byen med stor søgning. Der var 350 tilskuere til den sidste herre- og damekamp, og var fedt at opleve.

- Det er meget ambitiøst, men vi har en stor tro på det og vil det, og hvis vi ikke rykker nu, så sker det ikke.

Skal TMS Ringsted og Roskilde Håndbold føle sig truet af Jer?

- Nej, det er ikke planen, men hvis en spiller fra TMS vil til Køge, er han/hun velkommen, men vi skal ikke jagte spillere. Det er slet ikke planen. Vi kigger på os selv og arbejder indefra og ud, og så vil nogen måske synes, det er spændende, det vi laver. Angu Kreutsmann kommer jo ikke tilfældigt til Køge, men fordi han synes, det er spændende. Vi har taget en kontakt, ja, og så har han fundet ud af, at han kan blive løftet her af en kompetencetræner her ud over det sædvanlige (Robert Gertsen, red.), siger formanden.

- Om fem-seks år er han væk, men vi kommer ikke til at stjæle spillere fra nogen. Vi laver vores arbejde bedst muligt, og så må de komme, dem der vil. Det vigtigste er, at vi bygger op nedefra og bygger på, og så må spillerne godt synes, at her er rart at være, der er gode trænere og et godt miljø. Det er det, der betyder allermest for mig - og vi tror på det.

Hvor meget økonomi skal der til?

- Vi har øget vores budget med 15 procent i forhold til sidste år, og kommer vi i 1. division, så skal der 10 procent mere på, men det kommer ikke til at eksplodere. Omkostningerne skal holdes nede, og vi skal have styr på pengene. Vi køber ikke en profil ind til en masse penge, for vi vil hellere have unge spillere, der kan og vil udvikles. Tonny Krickau (træner, red.) har vores U16-hold, men var på vej til TMS, men han ville gerne blive i lokalområdet og synes, vi har gang i noget spændende, siger Keld Møller.

Hvornår skal I måles på, om I er på rette vej?

- Om et år, men måske også om et halvt for at se, hvor det bærer hen og om vi har implementeret det vi vil. Om et år skal vores medlemmer have fået en forståelse for vores begreber, vores fire bolde, og så har vi en fanklub på vej, hvor Den Gule fare fra GOG har besøgt os. Formanden er 18 år, lillebroren og næstformanden er 16! Vores unge skal være ledere, så der er mange ting i spil, så om et år skal vi være godt på vej på mange fronter, siger Keld Møller, formanden for Køge Håndbold, der er på vej mod nye tider.

Dem ser spiller Brian Ankersen frem til:

- I forhold til det, jeg har oplevet de seneste 15 år i klubben, er det her slået stort op, og det fedt med store armbevægelser og store ambitioner. Rigtig meget af det falder fint i tråd med det, jeg selv har tænkt og ønsket mig, og det er fantastisk, at der sker noget nu, siger Ankersen, der spiller på klubbens 1. hold i 2. division, der meget gerne må rykke i 1. division indenfor få år.

- Det kommer også til at ske. Vi har rykket os meget med bedre træninger, fysiske test og meget andet, og mange af os er faktisk kede af, at Robert og Mark (Jensen, red.) ikke allerede kom til, da vi lå i 1. division, for så var det gået anderledes, det er helt sikkert, siger Brian Ankersen.

- Robert kommer med en grundighed, en viden om håndbold og en ærgerrighed, som jeg aldrig har oplevet før, og det er vores held, at han ikke er blevet snuppet af andre endnu. Som spiller er man jo ofte lidt uenig om noget taktisk med sin træner, men det har jeg ikke oplevet endnu med Robert. Han giver en frihed, som får os til at blomstre, og det giver mig en lyst til at spille mange år endnu. Oveni er han er forenings- og projektmand, og det er fantastisk for vores klub, siger Ankersen.