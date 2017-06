Jesper »Købmand« Pedersen er færdig i Rishøj Boldklub - snart Køge Nord FC. Foto: Anders Kamper

»Købmand« tager fyring helt roligt

Sport DB - 29. juni 2017 kl. 08:09 Af Anders Kamper

Han var udset til at være manden, der skulle føre Rishøj Boldklub tilbage til divisionerne - under klubnavnet Køge Nord FC.

Så langt Jesper »Købmand« Pedersen ikke. I starten af ugen blev han fyret efter kun et halvt års arbejde i klubben og efter nedrykningen til sjællandsserien for to uger siden.

En gigantisk skuffelse for såvel klubben som »Købmand«, og undervejs i forløbet var der lidt snak i krogene om trænerens tone og tilgang til spillertruppen. Den var for hård, mente nogen.

Derfor lå det i luften, at vejene måtte skilles. Det er de nu.

- Det er absolut ikke verdens undergang, og det har ligget lidt i kortene, at det ville ske. Klubben havde jo håbet, at vi overlevede i danmarksserien, og så var der noget snak om min måde at coache og behandle spillerne på. Omkring overlevelse må jeg bare sige, at den opgave var stor med et hold, der har tabt mange kampe i flere halvsæsoner i træk. Kulturen skal ændres til at få en vinderattitude ind på holdet, men det har ederm.. været svært! konstaterer »Købmand«, der i forløbet måtte undvære en stribe kendte Rishøj-drenge, der sad ud med langvarige skader lige fra Casper Conradsen og Simon Elmer over Simon Backmann og Nichlas Tüchsen til Dennis Schmidt, der stoppede i vinter.

Det ramte Rishøj, og resultaterne blev derefter. Svingende med pil nedad.

- Vi har lavet både taktiske og personlige fejl i kampene, og den slags koster i tætte kampe, og så har det været svært at komme ud af den onde og ind i den gode cirkel og få succesoplevelser.

- I den modgang har spillerne ikke haft så mange værktøjer i værktøjskassen, og der er arbejdet på at gøre den større, men det har været svært i modgang. Og der erkender jeg også bare, at jeg ikke har været i stand til at præge holdet i den retning, jeg ønskede.

Siger den nu fyrede træner.

Har du i forløbet været for hård ved spillerne?

- Det kan godt være, men det synes jeg ikke. Det er lidt snakken om pisken og guleroden, og det handler om at anerkende alt det gode fra spillerne, og det har vi været meget bevidste om. På den anden side forventer man jo også, at det vi har arbejdet meget med ved træning, også gøres og udføres i kamp. Der man kan man jo ikke nurse spillerne hele vejen, og jeg har været hård, præcis og kontant i min tilgang, men det har også været for at fremprovokere en udvikling.

- Man skal ud over afgrunden en gang imellem for at udvikles - man kan ikke køre safe hele tiden, for hvis man ikke oplever modgang, så bliver man aldrig en god - eller bedre - fodboldspiller, siger Jesper »Købmand«.

Elitechef Andreas Bo kan godt genkende snakken om tonen mellem træneren og spillertruppen, men nedtoner den også.

- Hvis ikke spillere er sure over ikke at spille, er der noget i vejen, og det er et spørgsmål om drive og sult og spillelyst. Det er positiv energi, som jeg ikke er bange for, men Jespers måde at sige tingene på har intet med hans stop at gøre. Spillerne bestemmer altså ikke, hvilke beslutninger vi træffer, men spillere skal nok behandles på en anden måde nu om dagen end tidligere. Det handler om pædagogik og gensidig forståelse, men det går begge veje og er ikke kun møntet på træneren, men også assistenten og dem omkring holdet. Fodbold handler om at vinde, men der er sindssygt mange måder at angribe tingene på, siger elitechefen.

Jesper »Købmand« har kontrakt i Rishøj/Køge Nord FC til næste sommer og tager nu en puster fra trænergerningen og koncentrerer sig om at være kursusleder for en flok tidligere landsholdsspillere, der vil være træner. Dertil bliver der mere tid til familien og at besøge sønnike Nicklas i Mechelen i Belgien.

Intet er så galt, at det ikke er godt for noget.