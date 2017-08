Martin Koch jubler efter en scoring mod Nykøbing. Han er farlig foran mål for tiden. Foto: Anders Kamper

Koch forudser »slåskamp« mod FC Roskilde

Sport DB - 21. august 2017 kl. 11:27 Af Anders Kamper

Angriber Martin Koch Helsted viste sig for alvor frem for HB Køge i søndagens 3-1 sejr på hjemmebane over Nykøbing FC.

Han scorede både til 1-1 og 2-1 på Kristian Andersens oplæg, og den lange angriber ville ikke udskiftes midt i 2. halvleg ved et hjørnespark, for tænk hvis nu bolden igen lå rigtigt...?

- Vi har trænet de bolde inde i feltet den seneste tid, men der er meget fokus på Bozga i feltet fordi han er stor og stærk, og det skaber plads til mig.

Heldigvis fik jeg hovedet på to gange. Jeg har altid vidst, at jeg kunne score, og jeg tror på, at jeg kan gøre det i hver kamp, siger Martin Koch.

Han har nu scoret tre gange i sæsonstarten og ser ud til at have vænnet sig til HB Køges spillemåde og, hvordan han skal bruges.

- Det er gået godt, og det har været nemt at falde ind på holdet. Jeg er god til at tilpasse mig, og så handler det også om at score på chancerne. Når målene kommer, så ser det bedre og bedre ud. Vi »shinede« i 60 minutter mod Nykøbing - det var rigtig godt, og jeg skulle selv have scoret, da jeg kom fri, men jeg fik nok for god tid til at tænke over min afslutning, og så havde Villadsen læst mig.

Onsdag aften står den så på FC Roskilde på udebane, og det bliver en helt anden kamp end mod Nykøbing. Koch kommer til at kæmpe med Daniel Stenderup og Anders Qvist eller Stefan Hansen i luftrummet foran Frederik Vangs mål.

- Det bliver en mere fysisk kamp end mod Nykøbing - Roskilde har mere råstyrke, og det er lokalopgør, hvor det betyder lidt mere at vinde. Jeg vil rigtig gerne slå Roskilde, og det ville vi også rigtig gerne, da jeg spillede i Helsingør.

- Det bliver slåskamp foran mål, men det trives jeg ok med - jeg kan godt li´, at der bliver gået til den, og Roskildes spillere kommer også til at slå sig på mig, så det skal nok blive en god kamp, siger HB Køges angriber.

Begge hold har syv point og kan hoppe ind i toppen med en sejr i opgøret.