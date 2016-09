Der hård kamp om de små fødder i FC Roskilde. Foto: Anders Kamper

Klubber utilfredse med FC Roskilde

14. september 2016
Af Anders Kamper

»Strandhugst«, »en slagmark«, »en åben krig«.

Sådan kalder flere fodboldlederne i Roskilde det, der foregår ved højlys dag i byen for tiden. Kampen står om unge spillere ned til 12-13 år, og dem kæmper FC Roskilde, Himmelev-Veddelev Boldklub (HVB), Svogerslev Boldklub og Roskilde KFUM om.

Især FC Roskilde er aktive, da de skal bruge et vist antal hvert år for at bevare deres licens i DBU-systemet. Derfor scouter FCR flere gange ugentligt hos de andre klubber og retter siden henvendelse til klubben med henblik på at kontakte spillerens forældre.

I juni »udtog« FC Roskilde 10 spillere fra årgang 2004 i Himmelev til deres trup, hvorefter HVBs årgang stod amputeret tilbage og uden træneren, der også tog med til Rådmandshaven.

Det udløste knubbede ord mellem lederne fra de to klubber med ungdomssportschef Søren Weber Juul og ungdomsformand Christian Juel Glem fra FCRs side overfor HVBs formand og forretningsfører Carsten Reinholdt, men også bestyrelsesmedlem Jacob »Gaxe« Gregersen blandede sig, og han tog efter sigende krasse ord i anvendelse.

- Vi føler, at FCR pisser på breddeklubberne ved at rydde hele hold hos blandt andet os. Det er altså ikke talentarbejde at rydde årgange i andre klubber og så tro, at det bare er måden at gøre det på år efter år. Nu støvsuger de hos os, uden at give noget den anden vej, og det giver en masse ballade i vores klub, siger en tydeligt irriteret Carsten Reinholdt.

Han kender ungdomsarbejdet i FCR indgående, da han selv har været ansvarlig for det. I marts sidste år trådte han dog tilbage, og siden endte det altså med, at HVB og Svogerslev trådte ud af FCR.

- Jeg er lykkelig for, at vi trak os ud, men i bund og grund også for, at Svogerslev gjorde det samme, så det ikke bare var mit værk og noget jeg ville. Jeg fik mange tæsk for det, men jeg har dælme også kæmpet som ungdomschef i FCR for, at de ikke skulle træde moderklubberne over tæerne, siger formanden og forretningsføreren, der dog føler sig trådt på af FCR.

- Jeg er ved at kaste op over det og kan ikke acceptere det. Jeg er ikke enig i, hvordan tingene bliver gjort i FC Roskilde. Det er en farce! Der var jo en årsag til, at HVB ville ud af FCR, som han siger.

Også i Roskilde KFUM er man irriteret over de jævnlige besøg fra FCR.

- Fra vores side bekriger vi ikke hinanden, men vi bekriger politikernes beslutning om, at man blindt giver en privat mand (FCR-formand og -ejer Bo Tue Knudsen, red.) en million kroner om året til at dyrke talentudvikling i FC Roskilde, som ikke virker. Der er andre, der gør det bedre, men der er vi altså endt nu. Det er en slagmark, siger sportschef Pierre Overgaard.

Med »en million kroner« henviser han til Roskilde Kommunes beslutning i 2014 om at give FCR 900.000 kr. årligt til elite- og talentarbejde om året i tre år fra 1. juli 2015.

Han bakkes op af Svogerslev Boldklubs formand Jesper Edvardsen, der direkte kalder det »strandhugst«, at FCR »udtog« 10 spillere hos dem i forsommeren.

Han er for så vidt ikke irriteret over, at FC Roskilde henter spillere i hans klub, men det går ham på, at FCR henter så mange spillere, at mange af dem ender på et 2. hold i RB. Her kunne de lige så godt være blevet hjemme, hvor de kommer fra.

- Det er meget utilfredsstillende. FCR skal bruge 12-15 mand til et otte-mandshold, og så har de skrabet over 20 spillere sammen fra alle klubberne i Roskilde. Det er dybt useriøst. FCR er en eliteklub, og så er meningen altså ikke, at de skal hente spillere til RB også, når det er en breddeklub som os andre, siger Edvardsen.

- FCRs argument er, at vi ikke har noget at tilbyde de spillere, men det passer altså ikke. Vi har masser at tilbyde. Vi kan ikke matche FCRs elitehold, men vi kan tilbyde noget i forhold til et 2. hold i RB. Vi ligger ligeså højt rangeret som dem, og vi har lige så gode faciliteter og trænere. De har taget mange spillere for at have mange at arbejde med, og det er ikke ok, synes jeg.

FCRs ageren er årsagen til, at Svogerslev sidste år trak sig fra FCR-overbygningen.

- Vi er en breddeklub, og vores spillere skal have et sted at gå hen, men vi var ikke enige om, hvordan det skulle foregå. Det er ens i alle klubber, og det er grunden til, at vi ikke samarbejder med FCR. Vi føler ikke, at vi har den rette kommunikation. De træffer nogle beslutninger og vil tage dialogen bagefter, hvor vi har det omvendt, siger Edvardsen.

Mens Svogerslev nu står alene, så har KFUM siden 2007 været samarbejdsklub med Brøndby, og i Himmelev var man ikke ude af FCR i ret lang tid, før der blev indgået en aftale om samarbejdsaftale med FC København. To klubber, der ligger henholdsvis 23 og 31 km væk. FCR i Rådmandshaven ligger fem og tre km væk.

Ingen af dem ser dog den vej. De ser ud af byen.

- Vi har lavet en kanon samarbejdsaftale med FC København, og efter 14 dage sagde vores trænere, at »nu har vi allerede fået mere fra FCK end vi nogensinde har fået fra FC Roskilde!«. Jeg er da provokeret af, at vi er nødt til at kigge til København for at få det, og at vi ikke engang kan finde ud af at samarbejde i vores egen by, siger Carsten Reinholdt fra HVB.

Selv om KFUM er godt kørende, er formand Allan Markussen trist over situationen:

- Jeg har det dårligt med det her, og allermest fordi de unge bliver tabt. Det lyder flot, men der skal altså være et perspektiv med at tage videre for spillerne, og så er det lige meget, om det er til FCR eller Brøndby. Det skal gøres ordentligt, så de unge også dur, hvis det ikke går som forventet. Det formår vi ikke i dag. Fra at have haft det godt i en klub med gode kammerater og sammenhold bliver de i tvivl om, om de overhovedet gider spille fodbold. Det er drønærgerligt.

Lidt de samme toner lyder der fra Jesper Edvardsen i Svogerslev:

- Vi er i en konflikt, for vi kan ikke tilbyde vores medlemmer at tage til Brøndby eller FCK. I hjertet vil vi gerne FCR, for det er det rigtige for byen, men vi skal have den rigtige ordning, og kan vi ikke få det i år, må vi trække vejret et år mere. Vi har sagt, at vi vil bruge 2016 til at finde ud af, hvad vi vil, men vi er ikke kommet frem til en løsning endnu.

- FCR er det rigtige, men måden det fungerer på lige nu, er ikke den rigtige, og det er vores problem. FCR giver god mening, for det er jo sindssygt, at vi skal sende vores børn til FCK og Brøndby og andre klubber. Det giver ingen mening, men hvis ikke vi kan få et samarbejde til at fungere, så er det svært.

- Vi mangler lydhørhed fra FCRs, og derfor trak vi os. Det blev for bøvlet og besværligt og alt for meget, hvor vi måtte bukke os for FCR. 15 spillere om året må ikke skabe så meget bøvl, men det gjorde det, siger Edvardsen.

Imens fortsætter krigen om spillerne rundt om i Roskilde.