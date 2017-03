Kevin Magnussen har testet for Haas mandag og tirsdag.

Kevin Magnussen har forberedt sin krop på fartchok

Den nye generation af Formel 1-biler har tvunget Kevin Magnussen til at have mere fokus på styrketræning.

Den nye generation af lavere og bredere biler betyder, at farten er øget. Det stiller store krav til især nakken, når bilen kører ind i et sving, og hovedet skal holdes på plads.

Den danske racerkører Kevin Magnussen har brugt en god del af vinteren i styrketræningslokalet for at bygge kroppen op til en ny Formel 1-sæson med øget fart.

Den 24-årige Haas-kører har under denne uges testkørsel i Barcelona fået en fornemmelse af, hvad der venter ham om godt tre uger ved sæsonstarten i Melbourne.

- Jeg kan godt mærke, at jeg har kørt mange omgange, og det er et andet væsen, jeg kører rundt i end sidste år, siger Magnussen.

- Jeg er rigtig glad for, at jeg har arbejdet hårdt med fysikken hen over vinteren. Det må jeg sige.

- Der har været tidspunkter, hvor jeg har tænkt; "behøver vi det her". Men det gør vi, konstaterer han.

Sammen med sin personlige træner Thomas Jørgensen har Kevin Magnussen forsøgt at bygge kroppen op med træningsøvelser, der skal styrke racerkøreren de rette steder.

- Vi kan ikke forberede det 100 procent, men vi har gjort, hvad vi kunne, siger Thomas Jørgensen.

- Med de nye biler kan man gå langt ind i svingene, før man skal bremse, men så bliver trykket på køreren større.

- Nogle af bilerne kan komme 20-30 meter længere ind, før man begynder at bremse, og det stiller store krav til nakken. Du skal også være eksplosiv i armene - gentagne gange, fortæller han.

Kevin Magnussen og Thomas Jørgensen er under testkørslen i Barcelona blevet lidt klogere på, hvor der skal sættes ekstra ind i styrkelokalet.

- Jeg har fået helt konkret svar på, hvor jeg skal være stærk. For mit vedkommende skal jeg hjem og styrke mine nakkemuskler bagpå, så jeg kan holde hovedet oppe, når jeg bremser, siger Magnussen.

- Når du bremser, så er det hårdere at holde hovedet tilbage. Og det skal du gøre for at kunne se, hvor du kører.

Danskerens nye arbejdsgiver, Haas, havde som stort set det eneste hold i Barcelona valgt at lade den samme kører teste biler mandag og tirsdag. Holdkammeraten Romain Grosjean kører onsdag og torsdag.

Holdchef Günther Steiner var forberedt på, at kørernes fysik kunne give problemer.

- Vi er klar over det fysiske aspekt, men vi havde en backup-plan.

- Hvis Kevin havde været træt efter den første testdag, så havde vi byttet rundt, for Romain er også til stede, siger Haas-chefen.

- Vi valgte at lade Kevin køre i to dage, fordi det er hans første år hos os, og det er første år med en ny bil. Vi ønskede at skabe lidt konsistens, fordi der er så mange nye ting, siger Steiner.

Testkørslen fortsætter i næste uge, hvor Kevin Magnussen skal bag rattet i to dage.