Kevin Magnussen bliver syver i dramatisk løb i Baku

Den danske Haas-kører begyndte løbet fra en placering som nummer 12, men det lykkedes ham at køre sig op i feltet og slutte på en placering som nummer syv i et grandprix, der var præget af adskillige sammenstød og et rødt flag.

Australske Daniel Ricciardo fra Red Bull Racing vandt løbet fra en startposition som nummer 10. På andenpladsen kom Valtteri Bottas (Mercedes), og efter ham kom Lance Stroll (Williams).

Allerede fra løbets start blev det dramatisk, da Valtteri Bottas havde et sammenstød med Kimi Räikkönens Ferrari.

Det resulterede i en punktering til Bottas, som måtte en tidlig tur i pit.

Danske Magnussen udnyttede situationen og kørte sig op på en tiendeplads.

Safetycar var på banen flere gange efterfølgende, da der lå stumper fra bilerne på banen, mens Magnussen lå og kæmpede for sin plads i pointene.

Omkring 20. omgang blev der så igen skruet op for dramaet, da den førende kører i VM-klassementet, Sebastian Vettel, kørte op bag i Lewis Hamilton (Mercedes).

Inden safetycar kom på banen efter Hamilton og Vettels sammenstød, formåede de to Force India-kørere, Sergio Perez og Esteban Ocon, at køre sammen.

De mange vragrester på banen betød, at blandt andre Fernando Alonso fra McLaren opfordrede til, at officials skulle afbryde løbet midlertidigt ved at kalde rødt flag på løbet.

Opfordringerne blev taget til efterretning, og bilerne kørte i pit i cirka 20 minutter.

Den ekstra pause benyttede Force India og Ferrari til at reparere henholdsvis Sergio Perez og Kimi Räikkönens biler, så de to kørere kunne fortsætte i løbet på trods af at være meldt ude.

Da løbet blev genoptaget, var Magnussen hurtig til at køre sig op som nummer syv, inden han foretog en flot overhaling af både Felipe Massa og Nico Hülkenberg, der gav danskeren femtepladsen.

Efter 31 omgange måtte Lewis Hamilton køre i pit, da han skulle have sat en ny beskyttelseskrave på bilen. Til Magnussens held fik Vettel få sekunder efter en stop and go-straf på ti sekunder for påkørslen af Hamilton tidligere i løbet.

Så var Magnussen pludselig på vej på podiet med 16 omgange tilbage af løbet. Tredjepladsen bevarede danskeren nogle få omgange, inden Esteban Ocon og Valtteri Bottas strøg forbi ham op ad langsiden.

Kort efter gjorde de to kamphaner Lewis Hamilton og Sebastian Vettel det samme, og Magnussen røg ned på en syvendeplads.

Den placering beholdt danskeren løbet ud, og han kunne dermed sætte yderligere seks point ind på kontoen, så han sammenlagt ligger på en 13.-plads med 11 point, hvilket er et enkelt mere end holdkammeraten, Romain Grosjean.

Sammenlagt fører Sebastian Vettel stadig. Han har 153 point og blev nummer fire i Baku. Lewis Hamilton, der blev nummer fem under dagens grandprix, har 139 på den samlede andenplads.