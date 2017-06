Alexander Kamp i søndags efter at guldmedaljen glippede. Foto: Scanpix Foto: Palle Peter Skov/Scanpix Denmark

Kamp ærgrer sig stadig

Sport DB - 28. juni 2017 kl. 12:29 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alexander Kamp sad i en rigtig god position forleden til DM. En rigtig god position til at kunne køre først over stregen og dermed forsvare sit danmarksmesterskab fra sidste år.

I selskab med fem andre ryttere, hvoraf kun de to havde en nævneværdig spurt at gøre godt med på stregen.

Men det blev lige præcis de to - Nicolai Brøchner og Mads Pedersen - der kom foran Alexander Kamp, som dermed måtte nøjes med bronzemedaljen. Og det på trods af, at Kamp netop ellers selv har en rigtig god spurt.

- Jo længere tid, der er gået siden løbet, jo mere ærgrer jeg mig. For jeg føler virkelig, at jeg havde en stor chance. Men jeg laver måske nogle små fejl, der kommer til at koste. Men det er altid nemt at være bagklog. Jeg valgte at lukke hullet op til Christopher Juul de tre gange, han angreb - og så havde jeg ikke nok i tanken til selve spurten, analyserer Køge-drengen Kamp.

Og tilføjer.

- Men jeg må også bare sige, at havde jeg ikke lukket op til Chris Juul, så var han dansk mester, er jeg sikker på. Han var virkelig godt kørende. Og derudover havde jeg også dén ulempe, at Juul og Mads P havde lavet en alliance om ikke at lukke hullet, hvis den anden angreb.

- Derudover kunne jeg rimelig hurtigt udelukke Andreas Stokbroe og Mathias Krigbaum, for de havde ikke flere kræfter. Det eneste, jeg måske ærgrer mig over nu, er at jeg ikke selv valgte at angribe kontra på Juuls angreb. Men ja, sådan er dét, sammenfatter Kamp .

Han husker i øvrigt straks at nævne, at han dog stadig er glad for at det lykkedes ham at sidde med i den absolutte finale for tredje DM i træk.

Nuvel, det var DM. Det næste store mål i sæsonen for Kamp er Postnord Danmark Rundt i september.

Ambitionerne til netop de fem dages kappestrid på hjemlig grund er dog som altid ganske høje. Om end han ikke umiddelbart går efter den samlede sejr.

- Jeg må nok erkende, at min enkeltstart ikke er god nok til, at jeg kan vinde et løb som Danmark Rundt. Altså jeg kan godt slutte i top 10, men nok ikke vinde. Men til gengæld satser jeg benhårdt på at vinde etapen til Vejle - og måske endda én yderligere, konkluderer han.